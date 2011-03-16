مالزی با دقت اوضاع جوی را کنترل می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی(برناما) در روز چهارشنبه،"ماکسیموس اونگکیلی" گفت در حال حاضر دو آژانس تحت نظر وزارت نیرو در حال بررسی اوضاع جوی بوده و از طریق ارتباط شبکه ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی و آژانس دولتی امنیت هسته ای و صنعتی ژاپن نیز به تبادل اطلاعات می پردازند.

اونگکیلی افزود دستگاه های بررسی اوضاع جوی در شش نقطه در مالزی نصب گردیده اند که تاکنون هیچ کدام پیام هشدار دهنده ای صادر نکرده اند.

وی در پایان از مردم خواست از هرگونه دامن زدن به شایعات در مورد آلودگی هوای مالزی که باعث ایجاد رعب و وحشت می شود جلوگیری کرده و اطمینان داشته باشند در صورت هرگونه تغییر در شرایط جوی منابع رسمی آنها را در جریان قرار خواهند داد.

طی روزهای گذشته پیامکی به نقل از شبکه خبری بی بی سی منتشر شد که در آن آمده بود که تششعات رادیو اکتیو ناشی از انفجار تاسیسات هسته ای ژاپن بزودی به مالزی خواهد رسید و این پیامک موجی از نگرانی را برای خانواده ها به همراه داشت.

پیشتر نیز وزیر نیروی مالزی این شایعه را تکذیب کرده بود.