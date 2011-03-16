شاه اردن بعد از وقایع اخیر مدعو ایران نیست/ اظهار تمایل از طرف عبدالله

محمد رضا فرقانی مدیر کل بین الملل نهاد ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر انجام سفر پادشاه اردن به ایران به دعوت مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت: هیچ دعوتنامه ای از طرف ایران بعد از تحولات اخیر منطقه برای پادشاه اردن ارسال نشده است.

وی خاطرنشان کرد: پادشاه اردن نه برای سفر دوجانبه و نه برای جشن نوروز جزو مدعوین ما در چند ماخ اخیر بعد از تحولات منطقه نبوده و نیست و نقطه نظرات، اخبار و تحلیل هایی که بر اساس خبر دعوت از پادشاه اردن برای سفر به تهران منتشر شده، تماما نادرست است.

فرقانی با اشاره به دعوت رئیس دفتر رئیس جمهور از شاه اردن تصریح کرد: این دعوت 4ماه قبل انجام شده و قبل از تحولات اخیر بوده است و در همان زمان نیز هیچ اعتراضی به سفر صورت نگرفت بلکه با تحولات اخیر منطقه نسبت به این موضوع حساسیت ایجاد شده است.

وی در خصوص مسائل مطرح شده پیرامون سفر پادشاه اردن به ایران گفت: خود پادشاه اردن اظهار تمایل کرده که سفری به ایران داشته باشد که طبیعی است و با توجه به تحولات کنونی منطقه سران برخی کشورها درخواست سفر به ایران برای مشورت با مقامات ایرانی را داشته باشند اما هرگز این به معنی دعوت رسمی ایران در مقطع کنونی از این افراد نبوده است.

فرقانی در پاسخ به این سئوال که آیا در چند وقت اخیر هیچ برنامه ای برای سفر شاه اردن به ایران تنظیم نشده بوده است گفت: از طرف ایران خیر هرچند خود ملک عبدالله برای سفر اظهار تمایل کرده است.