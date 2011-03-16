مانور مشترک اندونزی و ژاپن آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی آنتارا در روز چهارشنبه، این مانور که به دستورمعاون اول رئیس جمهور اندونزی برگزار شد با حضور ماکیکو کیکوتا معاون نخست وزیر ژاپن آغاز به کار کرد.

بودیونو در مراسم افتتاح این مانور گفت از آنجا که اندونزی در معرض بلایای طبیعی بسیاری قرار دارد برگزاری چنین مانور هایی ما را برای مقابله با بحران های طبیعی آماده تر کرده و نکات تعلیمی مفیدی نیز برای مردم دارد.

دبیرکل آسه آن نیز با تشکراز ماکیکو کیکوتا برای حضور در این مانور مشترک با وجود بحران وخیم در ژاپن اعلام کرد اگر ژاپن به دلیل شرایط بعد از زلزله از شرکت در این مانور سر باز می زد اندونزی به تنهایی قادر به برگزاری این مانور نبود.

در مانور مقابله با بحران نیروی هوایی، دریایی، گروه های نجات، جستجو و صلیب سرخ شرکت داشتند .

این مانور تا 19 مارس (28 اسفند) ادامه دارد و انتظار می رود بیش از 3 هزار نیرو از کشورهای عضو آسه آن در آن شرکت کنند.