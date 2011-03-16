برای آبادانی استان کرمانشاه باید گام های استوارتری برداشت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی در هشتادو پنجمین و آخرین جلسه شورای مسکن استان در سالجاری اظهار داشت: خوشبختانه در سالجاری برای اجرای طرح ها و پروژه های مسکن مهر در استان گام های خوبی برداشته شد، لذا باید تلاش کنیم تا روند اجرایی این پروژه ها در سال آینده کماکان با همین سرعت ادامه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای طرح مسکن مهر امید و نشاط مردم جهت مسکن دار شدن افزایش یافته، لذا تلاش و جدیت مدیران در این راستا دارای اجر بسیار بالایی است.

هاشمی تصریح کرد: جا دارد از تمام دستگاه ها تعاونی ها و اعضای جلسه شورای مسکن استان که طی یک سال گذشته نهایت تلاش و کوشش خود را جهت اجرای این طرح ملی بکار گیرند تقدیر و تشکر کنیم.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به جلسه مشترک هیئت دولت و استانداران با حضور رئیس جمهور در چندروز گذشته اظهار داشت: رئیس جمهور در این جلسه همگان را به رعایت و توجه به معماری اسلامی در اجرای طرح مسکن مهر فراخواند لذا ضرورت دارد که دستگاه ها و مجریان، پیمانکاران و تعاونی ها بیش از پیش به این موضوع توجه کنند.

استاندار کرمانشاه همچنین بر اطلاع رسانی بیشتر در مناطق کمتر برخوردار تاکید کرد و گفت: ضرورت دارد که در این مناطق از سوی دستگاه های اجرایی ذیربط جهت آگاهی بخشیدن و اطلاع رسانی از طرح مسکن مهر صورت اقدام مناسبی صورت گیرد تا مردم این مناطق هر چه بیشتر در جریان این طرح عظیم قرار گیرند.

وی اظهار داشت: تلاش برای مسکن دار شدن افراد مستمند و بی بضاعت جامعه ضروری است، زیرا این کار منجر به آرامش فکری و روحی چنین خانوارهایی می گردد و فرزندان آنان برای طی نمودن و کسب مدارج عالی کوشش را بکار خواهند گرفت.

هاشمی با بیان اینکه آنهائی که بزرگ هستند دارای اندیشه های بزرگی هستند و دست به کارهای بزرگی می زنند، ادامه داد: برای سال آینده باید اقدام مناسبی جهت مسکن دار شدن افراد بی بضاعت جامعه با کمک و حمایت مدیران و مسئولین صورت گیرد تا اثری به یادماندنی از مسولین در این خصوص برجای بماند.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: برای آبادانی و توسعة گسترده تر استان در سال آینده باید تلاش ها و همت ها را بیشتر و گام ها را استوارتر نمائیم.