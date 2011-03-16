رئیس هیئت دو و میدانی استان کرمانشاه انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجمع انتخابات هیئت دوومیدانی استان کرمانشاه به ریاست مهدی گردانی مدیر کل تربیت بدنی استان کرمانشاه برگزار شد.

در انتخابات این مجمع جهانگیر آقایی با کسب 16 رای از 16 رای ماخوذه برای مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت دوومیدانی استان کرمانشاه انتخاب شد.

در این مجمع انتخاباتی مدیر کل تربیت بدنی استان کرمانشاه از زحمات چهار سال گذشته جهانگیر آقایی تقدیر کرد و برای ایشان در طول چهار سال آینده آرزوی موفقیت کرد.

مهدی گردانی از حضور نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی جهت حضور در استان کرمانشاه تقدیر کرد و افزود: حضور مسئولان فدراسیونها در استانها باعث می شود مشکلات و درد و دل های ورزشکاران را از نزدیک لمس کرده و به فدراسیون انتقال دهند.

مدیر کل تربیت بدنی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: تمامی اعضای هیئت باید همکاری و همراهی خود را برای پیشرفت ورزش استان داشته باشند.