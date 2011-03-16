دانشجویان عضو گروه جهادی منتظران خورشید وارد زاهدان شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، 26 نفر دانشجو ظهر چهارشنبه در قالب گروه جهادی منتظران خورشید وارد زاهدان شدند تا به منظور اجرای طرح های مختلف محرومیت زدایی به بخش "فنوج" و "اسپکه" از توابع شهرستان نیکشهر اعزام شوند.

این گروه که شامل دانشجویان دانشگاه تهران می شوند تا 20 فروردین ماه در دو بخش یاد شده به اجرای طرح های مختلف عمرانی، اشتغال زایی و فرهنگی می پردازند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: گروه جهادی منتظران خورشید برای مددجویان این نهاد اقدام به ساخت مسکن روستایی، طرح های اشتغال زا و ساخت کتابخانه می کنند.

محسن مسعودیان راد گفت: هزینه اجرای طرح های یاد شده برای مددجویان توسط کمیته امداد و برای سایر روستاییان از سوی دستگاه های ذیربط تامین می شود.