بروجردیها میزبان بیست و نهمین جشنواره سراسری هنر در روستا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای ورکشاپ نقاشی هنرمندان و کودکان و نوجوانان در فضای باز روستای آبسرد، اجرای هنر محیطی، توجه به بافت، معماری، هنر های دستی روستایی و اجرای بازیهای محلی از برنامه های این دوره از جشنواره هنر در روستا خواهد بود.

جشنواره هنر در روستا علاوه بر نگاه به آثار خلق شده توسط روستاییان در جفرافیای روستایی که بدون آموزشهای آکادمیک و کلاسیک هنری هستند وجه دیگر آن خلق آثاری است که توسط هنرمندان فعال در زمینه های گوناگون در روستاها انجام می شود.

جمعی از هنرمندان کشور هفتم تا نهم اردیبهشت ماه 90 در محل دبیر خانه جشنواره واقع در روستای کوتنای قادمشهر گرد هم می آیند تا به فعالیتهای هنری بویژه هنر های تجسمی بپردازند.

از قابلیتهای مهم جشنواره هنر در روستا همان چیزی است که سبب می شود این فعالیت را تنها در ساختاری فرهنگی نسنجیم و در میان دیوارموزه ها و بازی منتقدینش رها نسازیم، پتانسیل خلاقانه ای که در کنش و واکنش بین افراد جوامع روستایی با ذهنیت هنرمندانه یک گروه هنری جهت دهنده به این عمل دیده می شود.

همایش تخصصی جشنواره هنر در روستا، دوم اردیبهشت ماه با سخنرانی چند تن از اساتید دانشگاه هنر تهران در موزه هنری امام علی (ع) تهران با موضوع (هنر ، جامعه ، جغرافیای روستایی ) برگزار می شود.