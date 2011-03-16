برگزاری جشن نوروز روحیه دیکتاتورهای کشورهای مسلمان را تقویت می کند

محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان ارزیابی خود از ارزیابی جشن نوروز و همزمانی آن با انقلاب کشورهای منطقه گفت: به نظر می رسد به دلیل آنکه شاهد قتل عام مسلمانا ن به دست حاکمان دیکتاتور برگزاری جشن نوروز نه تنها قلب مسلمانان را آزار می دهد بلکه باعث تقویت روحیه این دیکتاتورها می شود.

وی با تاکید بر اینکه جشن نوروز روحیه حاکمان بحرین ، لیبی ، مصر و تونس را تقویت می کند گفت: کشورهای مسلمان به امید حمایت مردمی از سوی ایران قیام کردند و اگر ما زمانی که آنان درگیر انقلاب هستند مشغول جشن و سرور باشیم ضربه روحی سختی به آنها وارد می شود.

نماینده مردم شازند معتقد است بهتر است به حرمت خون های پاک ریخته شده در این انقلاب ها جشن نوروز را برگزار نکنیم و مخارج آن را به گروههای اسلامی در این کشورها اختصاص دهیم.

وی همچنین افزود: با جلوگیری از برپایی جشن نوروز از طرفی دیگر در مجامع جهانی تلاش کنیم تا از انقلابیون منطقه حمایت کنیم.

احمدی بیغش با بیان این که لغو این جشن می تواند تاثیر خوبی بر روی کشورهای منطقه بگذارد افزود: مردم انقلابی این کشورها با شنیدن خبر جشن نوروز از این موضوع خرسند خواهند شد.

وی تاکید کرد: من جشن نوروز را واقع بیجا می دانم بویژه از اینکه از میهمانان خارجی دعوت شده است و این اقدام نوعی بدسلیقگی و تحمیل هزینه های بیخود است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی با برگزاری این جشن در شرایط کنونی دوستان مسلمان خود را از دست می دهد.