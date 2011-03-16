توربین مرکز انتقال نفت تنگ فنی به زودی افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، علی کلانتری در این رابطه اظهار داشت: توربین سولار مرکز انتقال شهدای نفت تنگ فنی با تلاش شبانه روزی متخصصن واحدهای فنی این منطقه از 2 توربین مستعمل و از رده خارج استخراج شد و در حال حاضر در آستانه بهره برداری قرار دارد.

وی با اشاره به مراحل راه اندازی این توربین گفت: پس از انتقال 2 توربین مستعمل به مرکز انتقال نفت شهید قلندری کار استخراج یک توربین از توربینهای یاد شده آغاز شد و با گذشت حدود 3 ماه از آغاز این عملیات، هم اکنون توربین در تنگ فنی نصب شده و آماده اتصال به خط اصلی تنگ فنی - برد اسبی می باشد.

معاون فنی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان با بیان مزایای بهره برداری از این توربین اظهار داشت: توربینها دستگاههای بسیار گران قیمتی هستند و این اقدام صرفه جویی های کلان میلیاردی را به همراه خواهد داشت.

کلانتر حذف مرکز انتقال نفت شهید عادلی افرینه را از دیگر مزایای بهره برداری از این توربین عنوان کرد و یادآور شد: حذف یک مرکز انتقال نفت با تمام تجهیزات و 3 دستگاه توربو پمپ موجود در آن نیز موجب صرفه جویی های زیادی می شود.

وی خاطر نشان کرد: این اقدام بزرگ با هماهنگی و حمایت مسئولین شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و همت متخصصان منطقه لرستان عملی شده است.

پیش از این نیز رئیس واحد مکانیک شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان از بازسازی توربین مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی به همت متخصصان این شرکت خبر داده بود.

همایون ترک زبان در این رابطه با تشریح جزئیات بازسازی توربین یادشده، اظهار داشت: بیش از 90 درصد از عملیات راه اندازی توربین سولار تنگ فنی انجام شده و با پایان یافتن مراحل نهایی، امید می رود تا 10 روز آینده این توربین آماده بهره برداری شود.

وی با بیان اینکه این توربین از خارج کشور وارد می شود، تصریح کرد: با انجام بیش از 90 درصد از عملیات تعمیر و ترمیم توربین مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی که با همت پرسنل منطقه لرستان انجام شده، شمارش معکوس برای استارت این توربین و تحولی جدی در حوزه انتقال نفت منطقه و کشور آغاز شده است.

رئیس واحد مکانیک شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان ادامه داد: توربین سولاری که در مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی به بهره برداری خواهد رسید، حاصل تلاش پرسنلی است که با استفاده از بقایای بلا استفاده دو شاسی توربین مستعمل موجود در مرکز انتقال نفت رازان توانستند فعل خواستن را صرف کنند و در کمترین زمان ممکن آن را آماده بهره برداری کنند.

منطقه لرستان بعنوان یکی از مناطق یازده گانه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از اهمیت و جایگاه ویژه ای در صنعت نفت کشور برخوردار است تا جایی که از آن بعنوان گذرگاه اصلی نفت کشور یاد می شود.

قرار گرفتن این منطقه در مسیر خطوط لوله جنوب به شمال کشور، تأمین سوخت مورد نیاز لرستان و استان های همجوار و همچنین تأمین خوراک پالایشگاه های تهران، کرمانشاه، اراک و تبریز اهمیت منطقه را صد چندان کرده است.

همچنین مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی لرستان یکی از مهمترین شریان های نفتی کشور است که روزانه حدود 600 هزار بشکه نفت خام و فرآورده های نفتی را پمپاژ می کند. این مرکز در سال 1338 احداث شده و در حال حاضر با سه خط ورودی 10، 16 و 30 اینچ نفت خام و فرآورده های نفتی و همچنین 6 خط خروجی در حال فعالیت است.

مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی استان لرستان علاوه بر تأمین سوخت چند استان کشور و کار تامین خوراک پالایشگاههای کرمانشاه، اراک، تهران و تبریز را نیز انجام می دهد.

این مرکز انتقال نفت در استان لرستان به تنهایی در 32 بار حمله موثر دشمنان در زمان جنگ تحمیلی 25 شهید را تقدیم انقلاب کرده است.