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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۳

ملکی خبر داد:

راه اندازی دو هزار شبکه اعلام ثبت وقایع حیاتی و وفات در روستاهای مازندران

راه اندازی دو هزار شبکه اعلام ثبت وقایع حیاتی و وفات در روستاهای مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال مازندران گفت: دو هزار و 400شبکه اعلام ثبت وقایع حیاتی و وفات در روستاهای مازندران راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان تنکابن، فرج الله ملکی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح دفتر نمایندگی ثبت احوال در خرم آباد تنکابن افزود: نمایندگیهای بخشهای نشتا، کیاکلا، سرخرود، لاریجان، گتاب، کلیجانرستاق، بابلکنار، بهنمیر امسال در مازندران دارای اداره ثبت احوال شدند.

وی خاطرنشان کرد: 19 اداره ثبت احوال مازندران در مراکز شهرستانها و هشت اداره در مرکز بخشها بوده و سه دفتر خدمات الکترونیک هویت ملی در بابل، ساری و قائم شهر راه اندازی شد.

مدیرکل ثبت احوال مازندران افزود: دو هزار و 400 شبکه اعلام ثبت وقایع حیاتی امسال در روستاهای مازندران فعال شده است.

ملکی از افتتاح نمایندگی بخش دابودشت آمل به زودی در استان خبر داد و گفت: آرشیو الکترونیکی اسناد، صدور بیش از 21 هزار شناسنامه الکترونیکی برای افراد 15 سال از برنامه های مهم این اداره کل در سال 90 دانست.

مازندران دارای سه میلیون نفر جمعیت است.
کد مطلب 1275731

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