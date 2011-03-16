راه اندازی دو هزار شبکه اعلام ثبت وقایع حیاتی و وفات در روستاهای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان تنکابن، فرج الله ملکی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح دفتر نمایندگی ثبت احوال در خرم آباد تنکابن افزود: نمایندگیهای بخشهای نشتا، کیاکلا، سرخرود، لاریجان، گتاب، کلیجانرستاق، بابلکنار، بهنمیر امسال در مازندران دارای اداره ثبت احوال شدند.
وی خاطرنشان کرد: 19 اداره ثبت احوال مازندران در مراکز شهرستانها و هشت اداره در مرکز بخشها بوده و سه دفتر خدمات الکترونیک هویت ملی در بابل، ساری و قائم شهر راه اندازی شد.
مدیرکل ثبت احوال مازندران افزود: دو هزار و 400 شبکه اعلام ثبت وقایع حیاتی امسال در روستاهای مازندران فعال شده است.
ملکی از افتتاح نمایندگی بخش دابودشت آمل به زودی در استان خبر داد و گفت: آرشیو الکترونیکی اسناد، صدور بیش از 21 هزار شناسنامه الکترونیکی برای افراد 15 سال از برنامه های مهم این اداره کل در سال 90 دانست.
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