ایوب آقاخانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: به دلیل مشکلات مختلف ایجاد شده در اسفندماه از جمله ترافیک کاری برای مرکز هنرهای نمایشی، دشواری ایاب و ذهاب برای هنرمندان شهرستانی از شهر خود به تهران و بالعکس و مسئله اسکان با هماهنگی با مدیر مرکز هنرهای نمایشی اوایل سال 90 کارگاههای مربوط به فصل دهم و یازدهم را برگزار میکنیم.
وی افزود: کارگاه دهم با عنوان نمایشنامههای اپیزودیک در اوایل بهار و اواخر بهارهم کارگاه یازدهم پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران برگزار میشود. فراخوان فصل یازدهم با عنوان نمایشنامههای متقاطع پیش از پایان سال منتشر میشود.
مدیر پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران یادآور شد: نمایشنامه متقاطع در ادامه علمی نمایشنامههای اپیزودیک مطرح میشود و مربوط به یکی از سلیقههای متأخر و معاصر در درام نویسی جهان است.
آقاخانی با اشاره به برگزاری نشست خبری با موضوع آخرین تحولات و چشمانداز سال 90 پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران بعد از برگزاری کارگاههای دهم گفت: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به وب سایت این پروژه به نشانی اینترنتی www.4fasltheatre.com مراجعه کنند.
مدیر پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران از برگزاری کارگاههای فصلی دهم و یازدهم این پروژه در بهار سال 90 خبر داد.
ایوب آقاخانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: به دلیل مشکلات مختلف ایجاد شده در اسفندماه از جمله ترافیک کاری برای مرکز هنرهای نمایشی، دشواری ایاب و ذهاب برای هنرمندان شهرستانی از شهر خود به تهران و بالعکس و مسئله اسکان با هماهنگی با مدیر مرکز هنرهای نمایشی اوایل سال 90 کارگاههای مربوط به فصل دهم و یازدهم را برگزار میکنیم.
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