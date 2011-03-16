تمدید ثبت نام سربازان در دوره های پودمانی علمی کاربردی تا 5 فروردین90

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام تمدید ثبت نام در دوره های مهارتی و پودمانی کاردانی علمی کاربردی تاکید کرد: ادامه ثبت نام تنها برای آن دسته از سربازان متقاضی امکانپذیر است که تا پایان وقت اداری امروز چهارشنبه 25 اسفند نسبت به تهیه مدارک ثبت نام از جمله خرید کارت اعتباری و دفترچه راهنما از طریق دفاتر پستی سراسر کشور اقدام کرده باشند.

به گزارش مهر، 25 استان کشور در 28 مرکز تحت عنوان مرکز آموزشی امام حسین (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 13 رشته دوره کاردانی پودمانی را به سربازانی که در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت می کنند از سوی دانشگاه علمی کاربردی ارائه می دهند.



سربازان می توانند در گروه های آزمایشی ریاضی فیزیک، فنی و حرفه ای، کاردانش و هنرستان نظام قدیم بخش صنعت، رشته های تعمیر و نگهداری خودرو، تعمیرات مکانیکی، سخت افزار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات انتخاب رشته کنند.



سربازان دیپلم های علوم انسانی، فنی و حرفه ای، کاردانش و هنرستان نظام قدیم نیز می توانند در رشته های اطلاعات نظامی گرایش جمع آوری اطلاعات، تکنولوژی آموزشی، تربیت مربی قرآن کریم، حسابداری گرایش مالی، حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی، لجستیک گرایش زنجیره تامین و مروج سیاسی شرکت کنند.