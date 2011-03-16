راه انداری مرکز آموزش فنی و حرفه ای در زندان مرکزی خرم آباد

علی فروزش در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این مرکز فنی و حرفه ای در راستای آموزش زندانیان زندان مرکزی شهرستان خرم آباد راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: از آنجایی که بیکاری و فقدان مهارت یکی از علل گرایش به بزهکاری، خلاف و اعتیاد است و داشتن مهارت فردی، ضمن ایجاد شرایط اولیه برای اشتغال به تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی فرد نیز کمک می کند این مرکز در زندان خرم آباد افتتاح می شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان ادامه داد: این مرکز فنی و حرفه ای با هماهنگی و تعامل با اداره کل زندانها مرکز آموزش فنی و حرفه ای در رشته های مکانیک خودرو، تعمیر لوازم خانگی، جوشکاری، برق و خیاطی مردانه راه اندازی می شود.

فروزش خاطرنشان کرد: تاکنون 90 درصد مراحل راه اندازی این مرکز صورت گرفته و ظرفیت آموزشی سالیانه این مرکز 100 نفر است.