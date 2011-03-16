دولت سفرای عربستان و بحرین را اخراج کند

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است: در آستانه سی و سومین سال پیروزی انقلاب اسلامی جهانیان در کمال حیرت و ناباوری شاهد انقلاب هایی در کشورهای اسلامی خاورمیانه هستند که این بار نه جرج سورس و جین شارپ از خط گرفته اند نه رنگ فریب و دغل دارند و نه لباس مخمل برخود پوشیده اند، بلکه انقلابهایی کاملاً مردمی و الهام گرفته از انقلاب اسلامی ایران.



این بیانیه می افزاید: همگان به وضوح شاهدند و اذعان دارند که تلاش چندین ساله غرب برای استعمار و چپاول اقتصادی و از آن مهمتر استحاله فرهنگی خاورمیانه با طراحی دهها مدل و نقشه و توطئه به بن بست رسیده و جوشش غیرت اسلامی و انسانی امت مسلمان می رود که پایه های سست بنیان اسرائیل و حامیان غربی و حاکمان عرب وابستۀ او را یکجا ویران نماید.



در این بیانیه تاکید شده است: جنایاتی که روزهای اخیر در لیبی و بحرین شاهدیم دست و پا زدنهای آخر غرب و نوکران منطقه¬ای اوست. همانهایی که دم از مردم و آزادی و حقوق بشر می¬زنند حال با چراغ سبز نشان دادن و سکوت معنادار خود عامل کشتار مردم مسلمان و آزادیخواه بحرین و لیبی و یمن هستند.



همانهایی که با تمام توان خود از آتش زدن چند سطل زباله در تهران حمایت کردند و اغتشاش گران را مردم آزادیخواه قلمداد کردند، حال تظاهرات آرام و به حق مردم در کشورهای منطقه را با گلوله های توپ و تانک جواب می دهند.



در این میان از همه بدتر رفتار حاکمان آل سعود است که در اقدامی فرار به جلو دست خود را به خون مردم عرب بحرین آغشته اند و به خیال خود با لشگرکشی به بحرین می توانند انقلاب اسلامی بحرین را شکست دهند غافل از این که خون پاک شهیدان بحرین نهال نوپای انقلاب اسلامی خاورمیانه را تنومندتر خواهد کرد و پیروزی نهایی را نزدیکتر.



نگارندگان این بیانیه تاکید کردند: ما دانشجویان بسیجی دانشگاههای سراسر کشور ضمن محکومیت اقدام مداخله جویانه و جنایات وحشیانه آل سعود در بحرین، به دیکتاتور عربستان اعلام می داریم که هر چه سریعتر خاک بحرین را ترک نموده و پرونده ننگین خود را از این بیشتر سیاه ننمایند.



چرا که جوانان مسلمان و عرب بحرین، یمن و عربستان و سایر کشورهای منطقه خود را برای محاکمه و مجازات سران وابسته عربی آماده می کنند و مطمئناً دومینوی سقوط دیکتاتورها به ملک عبدالله هم خواهد رسید.ان شاء الله



همچنین به دستگاه دیپلماسی کشور عزیزمان ایران نیز اعلام می داریم که انتظار تحرک و پویایی بیشتر در جهت منافع جهان اسلام و انقلاب اسلامی ایران را داریم و جا دارد که از این فرصت به دست آمده در منطقه به نحو احسن استفاده نماید و به هر طریق ممکن حمایت خود را از انقلاب های مردمی منطقه انجام داده و شرایط دلگرمی جوانان مسلمان را فراهم آورد.



در پایان این بیانیه آمده است: اخراج سفرای کشورهای عربستان و بحرین حداقل کاری است که در این شرایط می تواند مؤثر باشد و ما با جدیت از دولت انقلابی مان خواستار این قبیل اقدامات هستیم.