اختراع قفل خودکار سوزن های دستی / کاهش حوادث در راه آهن

نورمراد طافی، مخترع قفل خودکار سوزن های دستی راه آهن در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راه آهن ایران بخصوص در خطوط فرعی و مانوری، سوزن ها به وسیله دست و نیروی انسانی با جابجا کردن اهرم همراه با وزنه ای حدود 40 کیلویی تعویض می شوند و بدین ترتیب قطار از خطی به خط دیگر تغییر مسیر می دهد.

وی ادامه داد: این در حالیست که تیغه های سوزن به شکلی طراحی شده اند که در بعضی مواقع، در زمان عبور چرخ واگن و یا لکوموتیو روی تیغه سوزن به حالت لرزشی یا به زبان عامه شلاقی شده و تیغه سوزن به حالت نیمه باز در می آید و باعث خروج چرخ واگن یا لکوموتیو از روی سوزن می شود و خسارت سنگینی به مجموعه خطوط و تیغه های سوزن و گاهی به واگن وارد می کند که این امر باعث شد به فکر طراحی چنین دستگاهی بیافتم.

طافی همچنین با اشاره به نحوه فعالیت این دستگاه و مزایای آن، یادآور شد: این قفل در زمان جابجایی دستگیره اهرم سوزن با چسبیدن هر کدام از تیغه های سوزن به ریل جانبی قفل سوزن بصورت اتوماتیک عمل کرده و تیغه را در زمانی کمتر از یک ثانیه با ریل جانبی قفل می نماید که این امر از مزیتهای بسیار مثبت این دستگاه برای عملیات مانوری بوده در حالی که این عملیات در قفل های دستی 10تا15 دقیقه به طول می انجامد.

وی سرعت در تعویض سوزن ها، عدم نیاز به وزنه سنگین، قفل شدن پس از تعویض مسیر به صورت خودکار و هم زمان و داشتن پیچ های تنظیم کننده جهت چسبندگی تیغه های سوزن به ریل به میزان دلخواه را از جمله مزایای این دستگاه برشمرد.

طافی نداشتن هیچ گونه لرزش در زیر چرخ واگن از مهم ترین مزایای قفل خودکار سوزن های دستی راه آهن دانست و بیان داشت: همچنین امکان تولید این قفل به صورت انبوه و صنعتی با هزینه بسیار پایین و ناچیز در هر نقطه از کشور وجود دارد.

وی سهولت استفاده از آن برای مانورچی جهت کار مانور به خاطر نداشتن وزنه و نیز صرفه جویی در وقت از جمله دیگر مزیت های این دستگاه برشمرد و گفت: کاهش احتمال دستکاری و یا خرابی از جمله دیگر مزایای این دستگاه است به طوریکه سیستم قفل کننده طرفین سوزن طوری طراحی شده که از حوادث طبیعی و دستکاری افراد در امان بوده و به حد مطلوبی در زیر بالاست و در قسمت زیرین تراورس در پوسته بسیار سخت و انعطاف پذیری جا سازی شده است.

این کارمند اداره کل راه آهن لرستان با بیان اینکه این دستگاه قابل نصب بر روی کلیه سوزن های دستی و برقی است، بیان داشت: مهمترین مزیت این دستگاه کاهش 100 در صدی سوانح ناشی از باز شدن تیغه سوزن می باشد.

طافی با اشاره به استفاده از این دستگاه در گارمانوری ایستگاه اندیمشک، خاطر نشان کرد: با انجام دادن نظر سنجی از 22 مانورچی درباره کارکرد این دستگاه خوشبختانه همگی این افراد از نظر راحتی کار و ایمنی در زمان استفاده از آن بسیار راضی بودند.

وی با یادآوری اینکه این دستگاه در حال گذراندن مراحل ثبت اختراعات کشوری می باشد، از مسئولان اداره کل راه آهن لرستان به خاطر همکاری در این زمینه تقدیر کرد.