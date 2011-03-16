خیران ساروی در مرمت امامزادگان پیشتاز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود قربانی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، تبدیل اماکن متبرکه و امامزادگان به قطب فرهنگی را نیز یکی دیگر برنامه های مهم سازمان اوقاف و امور خیریه دانست.

وی خاطر‌نشان کرد: این امر با اعزام روحانی به اماکن متبرکه، برپایی نماز جماعت و نیز برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی در حال انجام است.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه ساری با بیان اینکه یکی از برنامه‌های سازمان اوقاف اجرای برنامه‌های دینی و فرهنگی در سطح امامزادگان و بقاع متبرکه است، خاطرنشان کرد: برگزاری کرسی تلاوت قرآن، تفسیر قرآن کریم، برگزاری زیارت عاشورا و دعای کمیل، اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، برگزاری نمایشگاه‌های کتاب و اعزام مبلغ از جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته در‌ امامزاده‌های مرکز استان بوده است.

قربانی با اشاره به اینکه در مناسبتهای مذهبی و ملی برنامه های دینی و فرهنگی متنوعی در سطح اماکن متبرکه برگزار می‌شود، افزود: سازمان اوقاف و امور خیریه در این بخش هر ساله برنامه‌های گسترده‌ای را در دستور کار دارد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ساری از اقامه نماز جماعت در امامزادگان شاخص این شهرستان خبر داد و گفت: در برخی از اماکن متبرکه ساری نماز جماعت به صورت تمام وقت با حضور روحانی اقامه می شود.

قربانی در ادامه سخنان خود با اشاره به در پیش بودن تعطیلات نوروز از آمادگی اماکن متبرکه شهرستان ساری برای استقبال از زائران نوروزی خبر داد و تصریح کرد: همه امکانات برای رفاه حال زائران محترم نوروزی در ایام تعطیلات فراهم شده است تا خاطره خوشی را در جوار امازادگان در ذهنها داشته باشند.

وی از تکیه پهنه کلا و امامزاده عباس به عنوان دو مکان مذهبی شاخص در شهرستان ساری نام برد و افزود: بیش از 300سوئیت و اتاق در این اماکن متبرکه برای رفاه حال زائران آماده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ساری، از برگزاری مراسم سال تحویل به صورت متمرکز در امامزاده عباس این شهرستان خبر داد و بیان کرد: این مراسم هر ساله با حضور شخصیتهای استانی، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم در این امامزاده برگزار می شود.

قربانی با بیان اینکه مراسم تحویل سال نو در امامزاده عباس ساری امسال به صورت زنده از شبکه استانی مازندران نیز پخش خواهد شد، خاطرنشان کرد: این مراسم با حضور استاندار و دیگر مسئولان استانی برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه دیگر امامزادگان و اماکن متبرکه مرکز استان آماده پذیرایی از مسافران نوروزی هستند، تصریح کرد: شرایط به گونه ای فراهم شده که امکانات لازم برای گردشگران و مسافران فراهم شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ساری، به اجرای طرح آرامش بهاری در سطح امامزاده ها و اماکن متبرکه این شهرستان خبر داد و افزود: این طرح که با اجرای برنامه های دینی و فرهنگی درسطح اماکن متبرکه همراه است همزمان با تعطیلات عید نوروز آغاز خواهد شد.

قربانی به اجرای طرح جامع حسینیه پهنه کلای ساری اشاره کرد و ادامه داد: اجرای این طرح در مراحل پایانی قرار دارد.

وی با بیان این که با بیان اینکه با اجرای طرح جامع در حسینیه پهنه کلا صحن حسینیه گسترش یافته است، تصریح کرد: راه‌اندازی سوئیت، سرویسهای بهداشتی و کاشی‌کاری داخل صحن، بخشی از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته دراین طرح بوده است.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه ساری، با اشاره عزم جدی سازمان اوقاف برای آغاز طرح جامع امامزاده عباس این شهرستان، افزود: متأسفانه اجرای این طرح در طول چند ماه اخیر با مخالفت سازمان میراث فرهنگی مواجه بود که با درایت استاندار و معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران این مشکل مرتفع شد و قرار است سال آینده عملیات اجرایی آن آغاز شود.

قربانی با بیان اینکه با اجرای طرح جامع امامزاده عباس، صحن امامزاده تا دو هزار متر افزایش خواهد یافت، خاطرنشان کرد: کتابخانه، سالن جلسات، مکان‌های فرهنگی و هنری و بسیاری از امکانات دینی و فرهنگی از مزایای اجرای طرح جامع در این مکان مقدس است.

وی به نقش مردم در اجرای پروژه‌های عمرانی سطح امامزادگان و اماکن متبرکه اشاره کرد و تصریح کرد: مشارکت مردم در ساخت و ساز اماکن متبرکه قابل تقدیر است و این نشان دهنده علاقه قلبی مردم این استان به نوادگان ائمه اطهار(ع) است.