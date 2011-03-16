جشن جهانی نوروز سال 91 بعد از پیروزی انقلابهای مردمی برگزار شود

محمد اسماعیل کوثری نایب رییس امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه کشتار مردم بحرین توسط نیروهای امنیتی بحرین و عربستان با مجوز آمریکا صورت می گیرد، گفت: سازمانهای بین المللی و مانند سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل باید هرچه سریعتر در این مورد دخالت کنند در حالیکه می دانیم این سازمانها فقط کارکرد فرمالیته دارند.

وی افزود: این جنایات با دستور کسانی انجام می شود که مدعی دموکراسی و حقوق بشر هستند و حتی در مورد لیبی باید گفت که این جنایت و نسل کشی ها زیر نظر آمریکا، صهیونیستها و انگلیسی هاست و مردم دنیا به سرعت متوجه می شوند که آنها به دروغ این ادعاها را دارند.

کوثری تاکید کرد: این تهاجمات با مقاومت مردم به عامل پیروزی آنها تبدیل خواهد شد.

نایب رییس امنیت ملی با اشاره به اینکه ما باید در کشورمان بنا بر وضعیت روز موضع گیری کنیم، گفت: اگر در گذشته تصمیمی برای برگزاری جشن بوده است باید به احترام مردم انقلابی منطقه که در حال کشته دادن هستند منتفی شود.

وی ادامه داد: بهتر است در سالهای آینده و پس از پیروزی این کشورها و برقراری حاکمیت مردمی و اسلامی آنها جشنهای نوروزی برگزار شود.



