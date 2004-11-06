كساني كه در اردو حاضر نشوند از تيم خط مي خورند

هاشم قربانقلي سرمربي تيم ملي بزرگسالان دو و ميداني درگفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: اين نفرات از جمله برترين هاي باشگاهي كشور هستند و قصد داريم در ادامه از ميان اين 12 نفرهم دست به گزينش بزنيم. اردوي اول ما از تاريخ نهم تا نوزدهم درشهرتبريزدرحال برگزاري است و 4 اردوي ديگر نيز پيش رو خواهيم داشت كه درتلاشيم يكي از آنها برون مرزي باشد. ضمن اينكه با توجه به موقعيت جغرافيايي محل برگزاري مسابقات، اردوهاي خود را در شهرهايي نظير همدان، نهاوند و يا بروجن كه از سطح دريا بلندتر هستند برپا خواهيم كرد.

مربي تيم دو صحرانوردي در ادامه با تاكيد بر حضور دوو ميداني كاران در اردو اظهار داشت: در اردوهاي بعدي همه نفراتي كه به تيم دعوت مي شوند بايد دراردو حضور پيدا كنند مگرآنكه دليل موجهي براي غيبت خود ارائه كنند. حتي اگر ورزشكاري بدون حضور در اردو بتواند به حد نصابي كه مربيان درنظر گرفته اند دست پيدا كند با اين حال به خاطر غيبت از تيم ملي خط مي خورند.