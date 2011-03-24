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۴ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۱۱

فلاحت پیشه در گفتگو با مهر:

جشن نوروز زمان مناسبی برای دفاع از حقوق مردم مسلمان منطقه است

جشن نوروز زمان مناسبی برای دفاع از حقوق مردم مسلمان منطقه است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی جشن نوروز را زمان مناسبی برای دفاع از حقوق انسانی مردم مسلمان منطقه خواند و افزود: حضور روسای جمهور کشورها در این جشن می تواند زمینه مذاکرات دوجانبه و بیانیه هایی در حمایت از مردم انقلابی منطقه را فراهم کند.

حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان ارزیابی خود از برگزاری جشن نوروز همزمان با تحولات منطقه گفت: گرامیداشت عید نوروز به عنوان عید ایرانی مثبت ارزیابی می شود اما این موضوع نباید باعث غفلت ما از شرایطی که در منطقه اتفاق افتاده است شود.

وی با انتقاد از سرکوب انقلابیون توسط کسانی که برای سرکوب کردنشان دلایل ارتجاعی و مذهبی دارند اظهار داشت: بهتر است از فرصت جشن نوروز به گونه ای استفاده کرد که به دفاع از حقوق انسانی مردم انقلابی در این کشور پرداخت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  اظهار داشت: در این جشن روسای جمهور برخی از کشورها حضور خواهند داشت و زمان مناسبی است تا مذاکرات دوجانبه و بیانیه هایی در مسیر دفاع از حقوق انسانی مردم در کشورهای اسلامی فراهم شود.

وی تاکید کرد: از جشن نوروز و این موضوع نمادین می توان استفاده سیاسی کرد و پیام سیاسی خودمان را در حمایت از انقلاب های منطقه ابراز کنیم.

کد مطلب 1275750

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