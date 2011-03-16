"فلیکس ماگات" از شالکه اخراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رالف راگنیک، پس از اخراج ماگات، هدایت تیم فوتبال شالکه صفر چهار را بر عهده گرفته است.

بر پایه گزارش سایت گل، اخراج ماگات در حالی صورت می گیرد که تیم شالکه تحت هدایت این مربی 57 ساله به مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا صعود کرده و فینالیست جام حذفی آلمان هم شده است.

شالکه در بیانیه ای که بر روی سایت باشگاه قرارداده، آورده است: شالکه برای جدایی با فلیکس ماگات دلایل خیلی خوبی دارد. قصد نداریم در حال حاضر این دلایل را اعلام کنیم . از جدایی ماگات از شالکه بسیار متاسفیم اما این بهترین راه حل ممکن بود.

ماگات یکی از حامیان علی کریمی بازیکن فعلی تیم فوتبال شالکه است که البته از زمانی که این بازیکن ایرانی در تعطیلات نیم فصل به این تیم آالمانی پیوسته هنوز فرصت بازی نکردن پیدا نکرده است.