سه هزار پروژه عمرانی در مازندران اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذاکریان عصر چهارشنبه در جلسه شورای فنی مازندران گفت: در طول سال جاری از میزان هشت مصوبه کمیته پیمان، هفت مصوبه اجرایی شد.

وی افزود: تا پایان آذرماه سال جاری سه هزار و 246 پروژه در قالب 438 طرح با جمع اعتبار 267 میلیارد تومان اجرا شد که از این تعداد، هزار و 76 پروژه جدید بود که بالغ بر 157 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت.

ذاکریان یادآور شد: وظیفه کمیته تعامل حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار است که این کمیته از زیرمجموعه های سورای فنی است.

وی در رابطه با اولویت برنامه های شورای فنی در سال آینده خاطرنشان کرد: جذب پروژه و فعال سازی کمیته آموزش از برنامه های اولویت دار شورای فنی در سال آینده است.

ذاکریان با اشاره به اینکه بازدید از پروژه های امانی از وظایف شورای فنی استان است، افزود: در کمیته پیمان، 83 پروژه مطرح و با 76 پروژه موافقت شد.

مسئول دبیرخانه شورای فنی استانداری مازندران با بیان اینکه بحث بومی سازی پیمانکاران از سال 90 در دستور کار شورای فنی استان قرار دارد گفت: پیمانکار بومی کم هزینه تر بوده و در دسترس است.