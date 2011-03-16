شریفی و عسگری ناظران ویژه دیدار استقلال و پرسپولیس شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال با توجه به حساسیت هفتادمین شهرآورد تیم های استقلال و پرسپولیس ، مجتبی شریفی و حسین عسگری را به عنوان ناظر مسابقه و ناظر داوری این دیدار انتخاب کرد. گزارش این دو ناظر ویژه فدراسیون فوتبال ملاک تصمیم گیری درباره اتفاقات و حواشی احتمالی این دیدار خواهد بود.

هفتادمین شهرآورد تیم‌های استقلال و پرسپولیس روز 10 فروردین در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. دیدار رفت تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس با گل دقیقه 91 فرهاد مجیدی با برتری یک بر صفر تیم استقلال به پایان رسید.