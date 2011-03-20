جشن نوروز برای همدلی با جنبش های اسلامی منطقه لغو شود

جواد جهانگیرزاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان ارزیابی خود از برگزاری جشن نوروز همزمان با انقلاب های منطقه گفت: شرایط دلخراشی که در منطقه وجود دارد و وضعیت مردم بحرین لیبی یمن و جنبش های اسلامی که متعاقب آن خون هزاران نفر انسان مجاهد و اسلام خواه ریخته شده است، به نظر می رسد بهتر است که دولت جمهوری اسلامی برای همدلی با این مردم مسلمان جشن نوروز را منحل کند.

وی افزود: در صورتی که این جشن لغو نشود بهتر است به همایشی برای دفاع از ملت های منطقه تبدیل شود.

وی اظهار داشت: در شرایط کنونی که دولت جمهوری اسلامی ضد غرب ترین ، ضد صهیونیستی ترین و انقلابی ترین دولت منطقه است و رئیس جمهوری انقلابی و مکتبی دارد، انتظار می رود تجدیدنظری اساسی در این باره اتفاق بیفتد.

جهانگیرزاده گفت: از دولت محترم انتظار داریم یا این جشن را لغو کند و یا از این مراسم برای کمک به مردم منطقه استفاده کند به گونه ای که یک نشست ویژه و فوری برای ایجاد اهتمام برای سازمانهای بین المللی و منطقه ای مثل سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامی و دیگر گروهها ایجاد شود و بحث دفاع از ملت های انقلابی منطقه و جلوگیری از هرگونه مداخله خارجی در امر ملت ها ، مطرح شود.