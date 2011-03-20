  1. سیاست
  2. سایر
۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۲

جهانگیرزاده در گفتگو با مهر:

جشن نوروز برای همدلی با جنبش های اسلامی منطقه لغو شود

جشن نوروز برای همدلی با جنبش های اسلامی منطقه لغو شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: بهتر از جشن نوروز برای همدلی با جنش های اسلامی منطقه لغو شود.

جواد جهانگیرزاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان ارزیابی خود از برگزاری جشن نوروز همزمان با انقلاب های منطقه گفت: شرایط دلخراشی که  در منطقه وجود دارد  و وضعیت مردم بحرین لیبی یمن و جنبش های اسلامی که متعاقب آن خون هزاران نفر انسان مجاهد و اسلام خواه ریخته شده است، به نظر می رسد بهتر است که دولت جمهوری اسلامی برای همدلی با این مردم مسلمان جشن نوروز را منحل کند.

وی افزود: در صورتی که این جشن لغو نشود بهتر است به همایشی برای دفاع از ملت های منطقه تبدیل شود.

وی اظهار داشت: در شرایط کنونی  که دولت جمهوری اسلامی ضد غرب ترین ، ضد صهیونیستی ترین و انقلابی ترین دولت منطقه است و رئیس جمهوری انقلابی و مکتبی دارد، انتظار می رود تجدیدنظری اساسی در این باره اتفاق بیفتد.

جهانگیرزاده  گفت: از دولت محترم انتظار داریم یا این جشن را لغو کند و یا از این مراسم برای  کمک به مردم منطقه استفاده کند به گونه ای که یک نشست ویژه و فوری برای ایجاد اهتمام برای سازمانهای بین المللی و منطقه ای مثل سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامی و دیگر گروهها ایجاد شود و بحث دفاع از ملت های انقلابی منطقه و جلوگیری  از هرگونه مداخله خارجی  در امر ملت ها ، مطرح شود.

کد مطلب 1275758

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها