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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۲۲

حجت الاسلام باقری خبر داد:

هشت امامزاده در استان زنجان آماده میزبانی مسافران است

هشت امامزاده در استان زنجان آماده میزبانی مسافران است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان از اجرای طرح آرامش در کنار امامزادگان خبر داد و گفت: در این راستا هشت امامزاده 24 ساعته باز و آماده برگزاری برنامه ها و میزبانی مسافران است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی باقری ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه ایجاد آرامش در بهار مهمترین رسالت سازمان است افزود: تشکیل هیئت امنا و ایجاد فضای نشاط مردم با هماهنگی به وجود آمده با شهرداری، برگزاری تلاوت قرآن، دعال توسل، برگزاری نماز جماعت، و سنت حسنه یاسین، برپایی نمایشگاه، مسابقه برای کودکان، نصب بنر و پوستر، عطر افشانی نمادین و گروه موسیقی از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای این طرح است و در ارتباط با حجاب و عفاف نیز برنامه های جنبی وجود دارد.

حجت الاسلام باقری با بیان اینکه ایجاد امکانات رفاهی برای مردم از اعتبارات سازمان اوقاف است، خاطرنشان کرد: مسائل امنیتی و رفاهی برای آرامش مردم در نظر گرفته شده که در سال گذشته امامزداگان استان پذیرای 100 هزار نفر از مهمانان بوده است.

وی گفت: در سال جدید حضور مردم در امامزداگان در تحکیم وحدت مردم و ترویج تعالیم دینی بسیار موثر هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان از عید نوروز به عنوان عید باستانی و ایرانی یاد کرد و افزود: سال نو، سال شادمانی و تازگی روح و جسم و از بین بردن کدورت و کمک به وحدت جامعه است.

حجت الاسلام باقری اظهار داشت: امسال در آستانه سال 90 روزهای پیروزی نظام جمهوری اسلامی برای ملت ایران عید است و در این راستا باید خبرنگاران اطلاع رسانی درست در این زمینه داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در استان زنجان 117 امامزاده وجود دارد خاط نشان کرد: همه امامزادگان ظرفیت برگزاری جشن تحویل را ندارند اما باید عید را به امامزادگان ببریم چراکه امامزادگان مکانی برای برگزاری ترویج دین و قرآن هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با تأکید بر اینکه باید بهره برداری از فضای معنوی در جامعه برقرار شود، اظهار داشت: برگزاری برنامه باید متناسب با آموزه های دینی بوده و به فرهنگ غربی توجه نشود.

حجت الاسلام باقری هدف ازبرگزاری این برنامه ها را شناسایی امامزادگان و ترویج فرهنگ وقف، استفاده از ظرفیت مساجد و حوزه های علمیه یاد کرد و گفت: در این راستا باید خبرنگاران نسبت به بالا بردن ظرفیتهای فرهنگی و دینی در جامعه اطلاع رسانی لازم را در دستو کار قرار دهند.

کد مطلب 1275761

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