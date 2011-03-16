تأسیس پایگاههای نظامی آمریکا در افغانستان سند اسارت است

به گزارش خبرنگار مهر از هرات، "محمد اسماعیل خان" که یکی از بانفوذ ترین افراد در میان مردم افغانستان به ویژه حوزه غرب این کشور است در مراسم تجلیل از قیام اسفند سال 1357 که بیش از 25 هزار نفر توسط حکومت وقت کشته شدند، اظهارداشت افغان‌ها قادرندامنیت کشور خود را تأمین کنند.



وی از طالبان خواست تا با حملات انتحاری و ایجاد ناامنی سبب حضور آمریکا در افغانستان نشوند.



اسماعیل خان همچنین در این مراسم گفت : مردم افغانستان در جهاد علیه ارتش سرخ و پیش از آن در مبارزه با استعمارگران خارجی و امپراطوران بین المللی ثابت کردند که توانایی دفاع از تمامیت ارضی و هویت اسلامی این کشور را دارند.



این وزیر با اشاره به احتمال برگزاری لویه جرگه (همایش بزرگان افغان) به منظور تصمیم ‌گیری درباره پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان، از مردم خواست تا در انتخاب نمایندگان خود هوشیارانه عمل کنند و سند اسارت را به دست خود امضا نکنند.



گفتنی است که اسماعیل ‌خان چندی پیش نیز در سالروز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان با لحن تندی از وزیر دفاع کشورش به خاطر اعلام حمایت از ایجاد پایگاه های دائمی آمریکا به شدت انتقاد کرد و گفت : وی شهامت و عزت مردم افغانستان را نادیده گرفته و باید حرف خود را پس بگیرد، زیرا به گفته این فرمانده جهادی افغانها بدون حضور قوای خارجی هم می تواند در صورت مداخله نکردن، بیگانگان امنیت را در سرزمین خود تامین کند.



ژنرال "عبدالرحیم وردک"، وزیر دفاع افغانستان گفته بود که ایجاد پایگاه های دائمی آمریکا در افغانستان می تواند امنیت کشور را در دراز مدت تضمین کند.



مقامات ریاست جمهوری نیز از آغاز مذاکرات میان دولت افغانستان و آمریکا، بر سر ایجاد پایگاه های دائمی در کشور خبر می دهند. آنان همچنین تأکید کرده اند که هرگونه قرارداد و پیمان با کشورهای خارجی در راستای منافع ملی افغانستان خواهد بود و در نهایت لویه جرگه تصمیم گیرنده است.



با این وجود برخی از مقامات دولتی و غیردولتی تأسیس پایگاههای دائمی آمریکا را به نفع افغانستان دانسته اند، اما برخی از مقامات و شورای علمای افغانستان به شدت با آن مخالفت کرده و درباره عواقب آن هشدار داده اند.