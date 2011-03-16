دسترسی اینترنتی به سوابق بیمه ای صندوق تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله صالحی دخت روز چهارشنبه در نشست خبری در خصوص مشاهده سوابق بیمه‌شدگان در سایت رسمی صندوق تامین‌اجتماعی، اظهار داشت: برهمین اساس تمامی بیمه ‌شدگان تامین‌اجتماعی با مراجعه به سایت صندوق تامین اجتماعی به نشانی www.tamin.ir و www.sso.ir قادر به مشاهده سوابق خود در تمامی شعب کشور خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه از سال 1376 کار مکانیزه سازی در شعبات صندوق تامین اجتماعی اجرایی شده گفت: با همکاری سازمان ثبت احوال به اطلاعات بیمه ‌شدگان صندوق تامین اجتماعی دسترسی پیدا کرده‌ایم.

صالحی دخت با عنوان این مطلب که این طرح فعلا به صورت آزمایشی اجرا می شود، افزود: با اجرای این طرح بیمه ‌شدگان می‌توانند با مراجعه به سایت صندوق تأمین اجتماعی نسبت به دریافت سوابق بیمه‌ای خود اقدام کنند.

مدیرکل دفتر راهبردی سیستمهای صندوق تامین اجتماعی گفت: در سال آینده بیمه شدگان می‌توانند شکایتها و درخواستهای خود را به صورت اینترنتی در سایت صندوق تأمین اجتماعی اعلام کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در گذشته کارها به صورت شعبه محور انجام می‌شد و در آینده تمامی بیمه ‌شدگان صندوق تامین اجتماعی می‌توانند به صورت غیر حضوری فعالیتهای بیمه‌ای خود را انجام دهند.

صالحی دخت با اشاره به اینکه 9 هزار و 100، هفت هزار و 500 پاراکلینیک، 24 هزار و 500 پزشک و دوهزار و 500 داندانپزشک با تامین اجتماعی قرار داد دارند، اظهار داشت: پزشکان، بیمارستانها و داروخانه‌هایی که طرف قرداد صندوق تأمین اجتماعی هستند می‌توانند مدارک پزشکی خود را به صورت اینترنتی اعلام کنند.

مدیرکل دفتر راهبردی سیستمهای صندوق تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر 600 داروخانه و 70 مرکز پاراکلینیک مدارک خود را به صورت اینترنتی اعلام می‌کنند.