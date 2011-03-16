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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۰

بلغاری تاکید کرد:

سکه طلا فقط از طریق واحدهای مجاز عرضه شود

سکه طلا فقط از طریق واحدهای مجاز عرضه شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل نظارت براجرای استاندارد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: لازم است سکه طلا فقط از طریق واحدهای مجاز عرضه شود و نظارتها در این خصوص تداوم داشته باشد.

فریدون بلغاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در راستای اهداف سازمان استاندارد در امر نظارت بر عیار مصنوعات فلزات گرانبها و مطابق دستورالعملهای مدون، جلسه کمیته نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدکننده و توزیع کنندگان مصنوعات طلا در اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد برگزار شد.

وی ادامه داد: در این کمیته مدیرکل نظارت براجرای استاندارد و کارشناسان ذیربط،  نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان حضور داشتند.

این مسئول عنوان کرد: همچنین اتحادیه کشوری صنف طلا و جواهر، انجمن صنفی کارفرمایان طلا و جواهر، مدیریت بازرسی و نظارت شورای اصناف کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارشناس اداره کل استاندارد استان تهران در این کمیته حضور داشتند.

سیاست گذاری و برنامه ریزی مربوطه بر عهده این کمیته است

مدیرکل نظارت براجرای استاندارد افزود: وظیفه سیاست گذاری و برنامه ریزی در خصوص اعمال نظارتهای لازم و ایجاد وحدت رویه در کشور در خصوص امر مربوطه به عهده کمیته یادشده است.

وی یادآور شد: ضرب مسکوکات طلا منحصرا در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

بلغاری اضافه کرد: مقرر شد تا با هماهنگی ادارات کل استاندارد استانها و اتحادیه کشوری طلا و جواهر، موارد لازم به واحدهای تولیدی اعلام شود.

وی خاطرنشان کرد: مقرر شده که به این واحدها اعلام شود تا از تولید سکه ها یا پلاکهایی با عناوین پارسیان و هخامنشی و ... به صورت مسکوکات گرد و مدور شبیه انواع سکه های طلا خودداری کنند.

این مسئول گفت: همچنین مقرر شد که سکه ها فقط در واحدهایی که مجوز فروش سکه دارند عرضه شود.

این کمیته به صورت ماهانه برگزار می شود

بلغاری یادآور شد: قرار شد کمیته یادشده با رویکرد ساماندهی بیشتر اجرای استانداردهای مرتبط با تعیین عیار مصنوعات طلا، به صورت ماهانه برگزار شود.

مدیرکل نظارت براجرای استاندارد افزود: اهمیت طلا به عنوان یک کالای گرانبها که حکم یک سرمایه نقدی برای اقشار مختلف مردم را دارد، قابل توجه است.

کد مطلب 1275778

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