هنرستانهای کار و دانش سیستان و بلوچستان به 69 هنرستان ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، محمد نستوه ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه یازدهمین دوره مسابقات علمی - کاربردی دانش آموزان مقطع متوسطه استان که در ایرانشهر برگزار شد، توسعه آموزش های فنی و حرفه ای را یکی از اولویتهای این نهاد برشمرد و اظهار داشت: با این هدف در برنامه چهارم توسعه کشور، شمار هنرستان های شاخه کار و دانش این استان 77 درصد رشد داشته است.

وی گفت: در این مدت شمار هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای استان نیز 50 درصد افزایش یافته و از 18 به 32 هنرستان رسیده است.

وی افزود: برگزیدگان این دوره از مسابقات به رقابت های کشوری راه می یابند.

معاون مقطع متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان هدف از برگزاری مسابقات علمی - کاربردی را تقویت روحیه رقابت پذیری دانش آموزان، شناسایی خلاقیت های علمی و مهارتی و توسعه فرهنگ کار و مهارت آموزی عنوان کرد.

در پایان این مراسم 42 برگزیده این دوره از مسابقات در رشته های مختلف علمی - مهارتی هنرستان های سیستان و بلوچستان معرفی شدند.