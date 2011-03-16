لزوم نظارت و بازرسی از تعاونیهای مسکن مهر در قم

به گزارش خبرگزاری مهر از قم، حجتالاسلام محمدحسین در آخرین جلسه شورای مسکن استان قم در سال 89، بر ضرورت نظارت و بازرسی از تعاونیهای مسکن مهر و توجه به گردش مالی آنها تأکید کرد و گفت: عملکرد خوب تعاونیهای مسکن نباید با تخلفات احتمالی تعدادی از تعاونیها زیر سوال برود.
با تعاونیهای متخلف برخورد قانونی میشود
وی بر جذب سهم آورده اعضای تعاونیها تأکید کرد و گفت: با تعاونیهایی که در هر زمینه دچار تخلف و انحراف باشند برخورد قانونی شده و ادامه کار ساخت واحدهای مسکونی به صورت سه جانبه انجام میشود.
ایجاد شهرداری منطقه پردیسان یک ضرورت بود
موسیپور در ادامه ایجاد شهرداری منطقه پردیسان را یک تصمیم درست و ضروری عنوان کرد و افزود: شهرداری این منطقه باید هرچه سریعتر فعالیت خود را با جدیت آغاز کرده و خدمات شایسته را به همشهریان ارائه دهد.
دستگاههای اجرایی به ایجاد تاسیسات روبنایی در پردیسان اهتمام کنند
وی منطقه پردیسان را نیازمند عنایت ویژه مسئولان دانست و گفت: ارائه خدمات عمومی و ایجاد تأسیسات روبنایی در بخشهای مختلف فرهنگی، آموزشی، خدماتی، بهداشتی و رفاهی در پردیسان باید در دستور کار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار بگیرد.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از تلاش همه دستاندرکاران عرصه مسکن به ویژه مسکن مهر اظهار داشت: موضوع مسکن تا پیش از دولت نهم به یک معضل جدی در کشور تبدیل شده بود.
وی افزود: دولت نهم و دهم در شرایط سخت تحریم توانست این طرح عظیم را با موفقیت عملیاتی ساخته و به طور قطع این عزت و سربلندی ملت ایران و نظام اسلامی خوشایند بدخواهان و معاندان نخواهد بود و از انجام هرکاری برای توقف این روند موفقیتآمیز فروگذار نخواهند کرد.
مسئولان در برابر کندی ساخت و ساز مسکن مهر بیتفاوت نخواهند بود
موسیپور با بیان اینکه مسکن مهر تا کنون مأموریت خود را در کشور و در استان قم به خوبی انجام داده و برگ زرین و مایه افتخاری برای کشور بشمار میرود، خاطرنشان کرد: مسئولان امر در برابر تخلفات و موانعی که باعث کندی ساخت و ساز واحدهای مسکونی مهر باشد، بیتفاوت نخواهند بود.
وی همچنین تصریح کرد: عدم اجرای پروژه مسکن مهر در سالهای گذشته در استان قم نگرانیهای بسیاری بوجود آورده بود که با تلاش جمعی همه مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط استان توانسته به رتبه نخست نائل آمده و در این زمینه کارهای ارزشمندی صورت بپذیرد.
استاندار قم خاطرنشان کرد: مسکن مهر تا کنون راه طولانی را در کشور و در استان قم طی کرده که باید با همت و تلاش مضاعف همه مسئولان و دستاندرکاران بقیه مسیر با گامهای محکم و استوار برداشته شود.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با اشاره به اینکه عملکرد خوب تعاونیهای مسکن نباید با تخلفات احتمالی تعدادی از تعاونیها زیر سوال برود بر ضرورت نظارت و بازرسی از تعاونیهای مسکن مهر و توجه به گردش مالی آنها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر از قم، حجتالاسلام محمدحسین در آخرین جلسه شورای مسکن استان قم در سال 89، بر ضرورت نظارت و بازرسی از تعاونیهای مسکن مهر و توجه به گردش مالی آنها تأکید کرد و گفت: عملکرد خوب تعاونیهای مسکن نباید با تخلفات احتمالی تعدادی از تعاونیها زیر سوال برود.
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