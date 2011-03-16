مجله "مسائل اجتماعی ایران" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در نخستین شماره مجله "مسایل اجتماعی ایران" مقالاتی چون "تبیین جامعه‌شناختی شکل‌گیری دولت مطلقه مدرن در ایران" (تقی آزاد ارمکی، فرهاد نصرتی‌نژاد)، "بررسی برخی از ویژگیهای فرهنگ دموکراتیک در شعر عصر مشروطه و تفاوتهای آن با شعر عصر بازگشت" (علی‌حسین حسین‌زاده، محمدحسین دلال رحمانی)، "بررسی ارزشهای اجتماعی دو نسل والدین و فرزندان درباره معیارهای انتخاب همسر در شهر هشتگرد" (بیژن زارع،‌ ابوالفضل اصل روستا) منتشر شده است.

"تبیین نگرش دانشجویان دختر نسبت به خشونت علیه زنان" (اکبر علی‌وردی نیا، محمد اسماعیل ریاحی، فاطمه اسفندیاری)، "بررسی رابطه میان جهانی‌شدن فرهنگی و عرفی‌شدن فردی با تأکید بر نقش عوامل زمینه‌ای" (علی‌رضا شجاعی‌زند، محمدرضا طالبان، نادر صنعتی شرقی)، "بررسی انتقادی تشخیصها و سیاست‌گذاریها در مسایل خانواده و ازدواج" (محمد امین قانعی‌راد، فاطمه عزلتی‌مقدم) و "مذهب و باروری: تحلیل رفتار باروری گروههای مذهبی سنّی و شیعه شهر گله‏دار استان فارس" (حسین محمودیان، رضا نوبخت) از دیگر مقالات این شماره مجله "مسایل اجتماعی ایران" است.

مجله علمی پژوهشی "مسائل اجتماعی ایران" پیشتر از این با عنوان ویژه‌نامه علوم اجتماعی مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تهران منتشر می‌شد.این مجله از سال 1376 با اعتبار علمی پژوهشی به صورت یک مجله چند‌رشته‌ای با موضوعات متنوع منتشر می‌شد. از سال 1383، از هنگامی که کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حرکت به سمت تخصصی شدن مجله‌های علمی را دنبال کرد، این مجله به صورت متناوب با دو ویژه‌نامه تخصصی ادبیات فارسی و علوم اجتماعی منتشر شده است و تاکنون شش شماره از ویژه نامه تخصصی علوم اجتماعی به چاپ رسیده است.

قلمرو اصلی فعالیت مجله "مسائل اجتماعی ایران"، انتشار مقاله‌های علمی ـ پژوهشی تجربی معطوف به آسیبها و مسائل اجتماعی ایران است. با وجود این، تعریفی محدود از مسائل اجتماعی مورد نظر نمی‌باشد و گردانندگان به مقاله‌های پژوهشی (نظری و تجربی) از حوزه‌های جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، جمعیت‌شناسی، مطالعات فرهنگی و رشته‌های مجاور که به توانایی ما در شناخت، تحلیل و مدیریت مسائل و شرایط اجتماعی دشوار و پیچیده جامعه ایران یاری رسانند نیز توجه دارند.