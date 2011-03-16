تصویب رشته جدید کارشناسی ارشد برای دانشگاه آزاد ورامین - پیشوا

رئیس این واحد دانشگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در پیشوا افزود: با پیگیریهای مستمری که توسط ریاست و معاونت آموزشی این دانشگاه صورت گرفت، این رشته نیز به رشته های قبلی اضافه شد.

وی خاطرنشان کرد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای گسترش آموزش عالی کشور، کارشناسی ارشد این رشته را مورد تصویب قرار دادند.

این مسئول ادامه داد: با توجه به نیازسنجی صورت گرفته، پتانسیلهای موجود، فضای آموزشی مناسب و درخواستهای مکرر دانشجویان این رشته که در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل هستند، این واحد مجاب شد تا نسبت به تأسیس این رشته اقدام نماید.

ربیعی ضمن تبریک به دانشجویان و همکاران، ابراز امیدواری کرد: در ماههای آینده، شاهد تصویب رشته های بیشتری در مقاطع کارشناسی ارشد، در این واحد دانشگاهی خواهیم بود.