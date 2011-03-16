به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر محمدزاده در این نشست گفت: در سایه تفاهم و همدلی دستیابی به اهداف بلند و چشم‌اندازهای حوزه فرهنگی ممکن می شود.



معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی با تاکید بر لزوم اصلاح دیدگاه ها نسبت به کانون های تبلیغاتی تصریح کرد: یکی از عمده معضلات و مشکلات کانون های تبلیغاتی این است که جامعه از بعد تجاری و اقتصادی صرف به آنان می نگرد؛ در حالی که نوع فعالیت این صنف تاثیر مهمی در ارتقاء آگاهی و فرهنگ عمومی جامعه دارد.



محمدزاده همچنین با اشاره به خلاء قانونی فعالیت کانون‌های تبلیغاتی افزود: تدوین قانون برای قاعده مند سازی هر چه بهتر فعالیت کانون های تبلیغاتی و تلاش برای تصویب پیش نویس لایحه آن در دولت در دستور کار سال آینده این معاونت قرار دارد.



وی همچنین رعایت اخلاق را اساسی ترین محور فعالیت های تبلیغاتی عنوان کرد و گفت : رویکرد کانون های تبلیغاتی باید بر اساس توجه به خواسته های مردم و توام با صداقت باشد.

محمدزاده در ادامه عنوان کرد: در این راستا هیئت نظارت بر تبلیغات را هر دو هفته یکبار به‌صورت منظم برگزار خواهیم

کرد.



معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی با گسترده خواندن عرصه رسانه و اطلاع رسانی افزود: کانون های تبلیغاتی، پشتوانه مهمی برای رسانه های هرجامعه به‌شمار می آیند و با اتکا به خلاقیت و توسعه می توانند " رسانه‌ساز" باشند.



محمد زاده در این نشست با اشاره به انتشار آگهی نامه های تبلیغاتی گفت: با انتشار آگهی نامه مخالفتی ندارم اما آگهی نامه نباید به شکل نشریه منتشر شود. در عین حال انتشار آگهی نامه ها نیازمند ساماندهی و ضابطه مند سازی است که این اقدام را با استفاده از نظرات کارشناسان و مشارکت مدیران کانون های تبلیغاتی به انجام خواهیم رساند.



معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی با اشاره به ظرفیت کانون های تبلیغاتی و ضرورت ارزیابی و معرفی آنان به جامعه گفت : جشنواره کانون های تبلیغاتی از این پس جشنواره مانند مطبوعات به صورت سالیانه برگزار خواهد شد.



وی همچنین افزود: برای ارتقاء فعالیت های صنعت تبلیغات در کشور در سال آینده همچنین کلینیک مشاوره تبلیغاتی در معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی تشکیل می شود تا در زمینه های گوناگون تخصصی، فرهنگی و حقوقی به مدیران و متقاضیان تاسیس کانون های تبلیغاتی مشورت دهد؛ به طوری که تجربیات حوزه تبلیغات در این بخش پردازش شده و در اختیار مراجعان قرار گیرد.