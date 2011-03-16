لزوم اولتیماتوم جدی به امارات و عربستان/ منافعشان را به خطر می اندازیم

محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث اخیر جهان اسلام و کشتار بیرحمانه مردم بحرین گفت: جنایاتی که در بحرین نسبت به مردم این کشور اتفاق افتاده است در طی دو روز گذشته وارد مرحله جدیدی شده است و دل هر انسان باوجدانی را به درد آورده است.

وی افزود: دخالت نظامی رژیم سعودی در بحرین و به خاک و خون کشیدن مردم این کشور با هماهنگی با آمریکا صورت گرفته است که سفر وزیر دفاع آمریکا به بحرین نیز در همین راستا صورت گرفت.

محمد دهقان تصریح کرد: اگر دولتمردان به این نتیجه رسیدند که به عربستان هشدار بدهند و نسبت به اقدام این کشور واکنشی نشان بدهند پیشنهادات زیادی هست که مطرح خواهد شد.

نماینده چناران و طرقبه افزود: ما از دولت ایران می خواهیم به عربستان اولتیماتوم بدهد که هر چه سریعتر خاک بحرین را ترک کند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران این توان و قدرت را دارد که منافع عربستان و امارات را در همه جا مورد تهدید قرار دهد و ما این توانایی را داریم که عربستان را از کرده پشیمان کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما به عنوان یک کشور اسلامی نسبت به مسلمانان منطقه تعلق خاطر داریم تصریح کرد: هنگامی که فریاد کمک مردم بحرین به گوش ما می رسد نباید بی تفاوت رفتار کنیم و باید از مردم مظلوم بحرین قاطعانه دفاع کنیم چنانکه سایر ملت های مظلوم منطقه تاکنون حمایت کرده ایم وظیفه داریم از ملت بحرین نیز حمایت کنیم.

وی با بیان اینکه به دلیل مشترکات فرهنگی و همسایگی ، تعلق خاطر بیشتری به بحرین داریم افزود: دخالت کشورهای خارجی نباید برای کشورمان قابل تحمل باشد و در گذشته هنگامی که زمزمه های دخالت عربستان و امارات در بحرین مطرح شده بود دولت باید هشدار قاطعی به رژیم عربستان سعودی می داد.

وی در همین زمینه تاکید کرد: دخالت نظامی برای کشورمان قابل تحمل نیست و نمی توانیم اجازه دهیم این چنین کشتار مردم منطقه در همسایگی ما صورت بگیرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به دلیل فضای انفعال در دیپلماسی کشورمان تحرک مناسبی در این زمینه شاهد نیستیم افزود: به همین دلیل امروز می بینیم که رژیم های عربستان و امارات که هر دو حکومت های نامشروعی هستند با نهایت بی شرمی برای ماندگاری در قدرت به کشور بحرین لشکرکشی کردند و مردم بی دفاع را با گلوله های آمریکایی به شهادت رساندند.

دهقان ادامه داد: پیشنهاد می کنم دولت در این زمینه تحرک خود را بیشتر کند و باید دولت طی اولتیماتومی به دولت های عربستان و بحرین اعلام کند باید در اسرع وقت و حداکثر ظرف 48 ساعت از بحرین خارج شوند و اگر از جنایات مردم دست برندارند و همچنان به کشتار مردم ادامه دهند کشورمان نباید بی تفاوت باشد چرا که ملت بحرین نیز تقاضاهایی در جهت کمک از جمهوری اسلامی داشته است و لذا حتما جمهوری اسلامی ایران باید در برابر جنایات بحرین اقدام جدی داشته باشد.

وی در همین زمینه تاکید کرد: اگر عربستان از جنایات دست برندارد باید اقدامی انجام دهیم تا منافع عربستان در منطقه به خطر بیفتد و لذا باید به دلیل حماقت آنها در لشکرکشی باید هزینه های این لشکر کشی احمقانه را بپردازد.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: دستگاه دیپلماسی نباید بیش از این نجابت به خرج دهد چرا که این نجابت دیگر به معنای انفعال نابخشودنی تلقی می شود.

وی تصریح کرد: ما معتقدیم تحولات اخیر منطقه الهام گرفته از انقلاب اسلامی واندیشه امام راحل ایران است وامروز که مردم ولیبی و یمن و به ویژه بحرین با اقتدا به انقلاب اسلامی در برابر دیکتاتورهای حاکم و خون آنها بر سنگفرش خیابانها ریخته می شود ما بایدعزای عمومی اعلام کنیم.

نماینده چناران و طرقبه خاطرنشان کرد: ملت ما همانگونه که به پیروی از آموزه های اسلامی از همه مظلومان جهان از جمله فلسطین و لبنان ، بوسنی هرزگوین ،عراق و افغانستان حمایت کرد باید در شرایط فعلی منطقه، به وظیفه تاریخی خود عمل کند و مردم باید در این فرصت حساس به خیابانها بیایند و حمایت خود را از ملتهای مظلوم منطقه اعلام نمایند.

دهقان همچنین به برگزاری جشن جهانی نوروز در فروردین سال آینده اشاره و تاکید کرد: برگزاری جشن نوروز در شرایط فعلی به صلاح نیست و جفا به خون شهدای بحرین و سایر شهدای قیام های اخیر در کشورهای دیگر است که خیزش خود را با الهام از سخنان امام خمینی شروع کرده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: جشن جهانی نوروز باید تعطیل شود امروز اگر نشستی در جمهوری اسلامی ایران یا هر کشور اسلامی دیگر برگزار شود باید موضوع اصلی آن حمایت از ملت های بپا خواسته و محکوم کردن جنایت های انجام شده علیه بشریت در کشورهای ذکر شده باشد و شرایط فعلی هیچ تناسبی با برگزاری جشن نوروز آن هم در کشور بزرگی همچون ایران ندارد.

وی همچنین تصریح کرد: در روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر دعوت از پادشاه اردن برای جشن نوروز مطرح شد که با توجه به سابقه ننگین وی در ارتباط با آمریکا و رژیم صهیونیستی و وابستگی به سازمان سیا و قیام مردم اردن علیه این دیکتاتوروی بسیار باعث تعجب و تاسف است.