به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه البشیر، "میشل عون" گفت : رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان شهید نیست، بلکه فقید است. مطابق اصول شناخته شده نزد ما لقب شهادت را به هر کسی نمی دهیم.

وی افزود: باید اول علت ترور مشخص شود بعد لقب شهید به "رفیق حریری" بدهیم.اکثریت جدید خواهان اقتدار ارتش است، اما تا زمانی که حمایت قوی از ارتش صورت نگیرد کسی حق ندارد که خواهان خلع سلاح مقاومت شود.

عون گفت: ما خیلی تلاش کردیم که وقایع روز یکشنبه را تفسیر کنیم ما مفهوم مخالفت با سلاح را فهمیدیم، اما مفهوم دفاع(ادعای سران 14 مارس درباره دفاع از لبنان بدون سلاح مقاومت) را نفهمیدیم.چگونه از خودمان بدون مقاومت دفاع کنیم؟

رئیس جریان ملی آزاد لبنان تصریح کرد: چه کسی گفته است که ما مخالف ارتش لبنان هستیم ما خواهان توازن قوای ارتش در برابر رژیم صهیونیستی هستیم هنوز به ساختار دفاعی مطلوب نرسیده ایم. کسانی که خواهان حذف سلاح مقاومت هستند هیچ طرحی برای حمایت لبنان در برابر تجاوزات اسرائیل ندارند.