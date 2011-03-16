مسابقات سراسری قرآن طلاب اهل سنت گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مسابقات سراسری حفظ و قرائت قرآن ویژه طلاب مدارس علوم دینی اهل سنت استان گلستان عصر چهارشبه در مسجد جامع شهرستان آق قلا پایان یافت.

تعداد 88 طلبه از برگزیدگان مرحله اول در دو بخش حفظ و قرائت به رقابت پرداختند و 65 نفر در بخش حفظ و 23 نفر در بخش قرائت شرکت داشتند.

معاون فرهنگی دفتر نمایندگی ولی فیه در امور اهل سنت استان های گلستان و گیلان در حاشیه این دوره از مسابقات گفت: تلاوت آیات روح بخش قرآن کریم مایه آرامش دل و اطمینان قلب است.

خسرو مزرعی با تبیین اهداف برگزاری نخستین دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن طلاب مدارس علوم دینی اهل سنت گلستان، اضافه کرد: مرحله اول این دوره از مسابقات در سطح مدارس برگزار شد و مرحله سوم و نهائی آن پس از معرفی نفرات برتر استانی در تهران برگزار می شود.

معاون فرهنگی و رفاهی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشوربا اشاره به نقش تعالیم قرآن در زندگی بشری تصریح کرد: ذکر و تلاوت آیات کلام الله مجید باید همراه با عمل به آن باشد.



این عضو هیئت علمی دانشگاه با تاکید بر اثرگذاری قرآن در رفع خستگی جسمی و روحی افراد، گفت: مشکل برخی از جوامع اسلامی عدم عمل به فرامین این کتاب الهی است که در صورت نفوذ قرآن در دل و جان حکومت های اسلامی می تواند نقش مهمی بر روند اداره سایر کشورها داشته باشد.



وی، خیزشهای اخیر در برخی از کشورهای اسلامی را نتیجه همین عدم عمل به فرامین قرآن دانست و افزود: خواسته اصلی مردم کشورهای مذکور اداره امور کشور بر اساس قوانین قرآنی است.