استقبال حماس از سفر ابومازن به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، حماس امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای ضمن استقبال از سفر ابومازن به نوار غزه آمادگی خود را برای پایان دادن به اختلافات با تشکیلات خودگردان اعلام کرد.

این نخستین بار طی چهار سال گذشته است که درخواست سفر ابومازن به غزه با پاسخ مثبت حماس روبرو می شود.



روابط جنبشهای حماس و فتح از زمان انتخابات سال 2006 که در آن حماس به پیروزی رسید، به تیرگی گراییده و در پی آن غزه در ژوئن 2007 به دست این جنبش افتاد.

امروز رئیس تشکیلات خودگردان در واکنش به دعوت نخست وزیر منتخب مردم فلسطین برای دیدار با مقامات فتح آمادگی خود را برای رفتن به غزه اعلام کرد. وی گفت : آماده ام که برای پایان دودستگی به نوار غزه بروم. ما خواهان تشکیل دولت ملی با حضور شخصیتهای ملی مستقل هستیم.