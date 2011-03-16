52 هزار فرصت شغلی در اردبیل ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سید حسین صابری عصر چهارشنبه در جلسه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: امسال 40 هزار فرصت شغلی در منطقه ایجاد شده و برنامه ریزی برای اشتغالزایی 51 هزار و 671 نفر صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه این تعداد فرصت شغلی از سوی وزارت کشور برای استان ابلاغ شده است، خواستار تشکیل جلسات کارشناسی برای بررسی دلایل و وضعیت صنایع تولیدی راکد و مشکل دار و راهکارهای تأمین سرمایه در استان شد.

استاندار اردبیل همچنین هدایت طرحهای پیشنهادی صنعتی و تولیدی به مناطق محروم استان را ضروری دانست و اضافه کرد: به منظور توسعه صنعت در سایر شهرها از این پس آورده صنعتگران و تولید کنندگان برای حوزه شهر اردبیل 40 درصد و سایر مناطق محروم منطقه 20 درصد خواهد بود.

وی با تأکید بر توسعه مشاغل روستایی و خانگی در استان افزود: کاهش نرخ بیکاری باید همکاری و همدلی با کار آفرینان و سرمایه گذاران، حذف بروکراسیهای زائد اداری، تهیه شناسنامه توانمندیها و فرصتهای سرمایه گذاری استان و تهیه زیرساختهای لازم برای تولید از طرف دولت در منطقه محقق شود.

صابری با اشاره به سهولت به کارگیری مجدد بازنشستگان، از تمامی دست اندرکاران خواست با استفاده از تجربیات بازنشستگان و نخبگان در کار آفرینی و بستر اشتغال برای جوانان علاقمند و بیکاران آماده به کار با تلاش برای بیمه و تأمین آتیه آنان ایجاد شود.

وی همچنین با اشاره به تشابه محورها و موضوعات قابل بررسی در گارگروه های آمایش صنعت و معدن و اشتغال و سرمایه گذاری اضافه کرد: تلفیق این دو کارگروه صرفه جویی در زمان و استفاده بهینه از جلسات را به دنبال خواهد داشت.

در این جلسه راه اندازی طرح تولید لوله های پلی اتیلن و اتصالات در اندازه های متنوع و قابل استفاده در آبرسانی آبیاری قطره ای، پسابهای شهری و گاز رسانی به عنوان یکی از طرحهای ارائه شده به تصویب رسید.

