قرآن به زبان و گویش ترکمنی ترجمه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحیم لیالی عصر چهارشنبه در حاشیه مسابقات قرآنی طلاب اهل سنت در آق قلا افزود: ترجمه کلام الله مجید به زبان و نوشتار کردی چند سال قبل رونمائی شد و از ترجمه قرآن به زبان ها و گویش های محلی اهل سنت ماندد ترکمنی حمایت می کنیم.

وی اظهار داشت: استقبال گسترده جامعه اهل سنت از نخستین دوره این مسابقات بیانگر رشد و تعالی مدارس علوم دینی اهل سنت براساس قرآن محوری است.



نماینده دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور با بیان اینکه مرحله اول این دوره از مسابقات در 12 استان اهل سنت نشین برگزار شده است، تصریح کرد: مرحله دوم و استانی این دوره به میزبانی 8 استان در حال برگزاری است.



لیالی از برگزاری مرحله نهائی و کشوری این مسابقات در ماه شعبان سال آینده در تهران خبرداد و افزود: همزمان با این دوره، مسابقات سراسری حفظ و قرائت قرآن ویژه طلاب زن مدارس علوم دینی اهل سنت نیز درحال برگزاری است.



وی، کیفیت نخستین دوره مسابقات قرآنی ویژه اهل سنت کشور را خوب ارزیابی کرد و گفت: مرحله دوم این مسابقات در استان های هرمزگان، کرمانشاه، کردستان به پایان رسیده و اختتامیه آن نیز در استان های شمالی عصر امروز برگزار می شود.

مجری طرح مسابقات قرآنی اهل سنت کشور، با اشاره به بیانات راه گشای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کشور ما خانه قرآن است، اظهار داشت: کتاب ارزشمند قرآن در بردارنده تمامی علوم الهی است و اجرای همه جانبه مبانی آن براساس معانی و بیان نورانی قرآن کریم یک ضرورت است.



لیالی افزود: قرآن نیاز همیشگی و روزمره انسانها است و عاملان به قرآن و بزرگان دین پرچمداران اسلام در جامعه هستند.



وی، از راهیابی سه نفر برگزیده مسابقات قرآنی به مرحله کشوری خبرداد و افزود: حوزه های علمیه اهل سنت تاکنون فعالیت های قرآنی فراوانی داشته و در این راستا هدفمند کردن این فعالیت ها ضروری است.