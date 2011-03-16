روحانیت ستارگان درخشان تاریخ ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار مهدی مهدوینژاد ظهر چهارشنبه در دیدار اعضای ستاد یادواره شهدای روحانی استان قم با آیت الله سید احمد خاتمی که در دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، بیان داشت: روحانیت به عنوان ستارگان درخشانی که در طول تاریخ به خصوص در روزهای حساس انقلاب تلاش کردهاند راه را به ما نشان دهند و یار و یاور ستمدیدگان باشند و ما همواره روشنی این طلایه داران روزهای قبل از انقلاب را شاهد بودهایم.
وی اظهار داشت: از جمله این ستارگان درخشان شهید سعیدی و غفاری بودهاند که درخشیدن و راه را به ما نشان دادند و این افراد به عنوان پرچمداران انقلاب اسلامی بودند و در روزهای سخت دوران انقلاب در جبهههای جنگ پاسدار این انقلاب و مرز و بوم بودند.
فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب(ع) قم با اشاره به جانفشانی طلبههای شهید در زمان هشت سال جنگ تحمیلی اضافه کرد: این افراد مشوق و روحیه دهنده به فرماندهان جنگ در آن زمان بودند و همچنین با اعزام فرزندانشان به عرصه دفاع دفاع از میهن همواره نشان دادند که در همه عرصهها پیشگام بودهاند و بعد از جنگ نیز این عزیزان طلایه دار، پرچم دار و پاسدار این انقلاب بودهاند.
سردار مهدوینژاد ادامه داد: ما نیز بر خود لازم میدانیم برای بزرگداشت یاد و خاطره این شهدا که درخشیدند و راه را به ما نشان دادند یادوارههایی داشته باشیم که این امر به جلا بخشیدن نسل امروزی و خودمان بسیار تاثیرگذار است و انشا الله بتوانیم در آینده گامهای مصمم تری در راستای حفظ نظام و ارزشهای انقلاب اسلامی برداریم.
قم - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب(ع) قم گفت: روحانیت را همواره حامی ستمدیدگان و ستارگان درخشان راه حق در طول تاریخ ایران هستند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار مهدی مهدوینژاد ظهر چهارشنبه در دیدار اعضای ستاد یادواره شهدای روحانی استان قم با آیت الله سید احمد خاتمی که در دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، بیان داشت: روحانیت به عنوان ستارگان درخشانی که در طول تاریخ به خصوص در روزهای حساس انقلاب تلاش کردهاند راه را به ما نشان دهند و یار و یاور ستمدیدگان باشند و ما همواره روشنی این طلایه داران روزهای قبل از انقلاب را شاهد بودهایم.
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