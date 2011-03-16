مدیران استان قزوین باید حول محور قانون حرکت و فعالیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین احمد عجم عصر چهارشنبه در جلسه شورای همیاری و شهرداری های استان اظهار داشت: مدیری که در مقام اجرا مسئولیتی را پذیرفت باید پاسخگوی عملکرد خود باشد و انتظار ما از شهرداران این است که مدیرانی با حوصله باشند وبطور شفاف در چارچوب قانون فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه در سال 90 شهرداران استان نیز باید در اشتغالزایی سهیم شوند افزود: بدون تردید شهرداری ها در ایجاد اشتغال نقش مهمی دارند لذا ضروری است گزارشی از عملکرد خود را در این زمینه به دبیرخانه کارگروه اشتغال استان ارسال کنند.

استاندار، سال 89 را سالی پربرکت وهمراه با افتخار و غرور برای جمهوری اسلامی دانست و یادآور شد: امیدواریم سال 90 برای جمهوری اسلامی و آرمان های امام راحل (ره) و شهدا سالی موفقیت آمیز باشد واین موج بیداری اسلامی و مبارزه با استکبار و ایادی وابسته آنها که در منطقه آغاز شده به نتیجه مطلوب برسد و مردم بر سرنوشت خود حاکم شوند.

استاندار قزوین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را موفقیت آمیز ذکر کرد و گفت: با مشارکت مردم و همت مدیران و شجاعت کم نظیر رئیس جمهور آروزی دیرینه جامعه در بخش اقتصاد و تأمین عدالت با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها محقق شد.

وی یادآورشد: تداوم این قانون از اجرای آن مهمتر است لذا همه بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی باید با یکدیگر همکاری کنند تا این قانون در سال 90 به نحو بهتری اجرا شود.

عجم فلسفه سازمان همیاری را حمایت از شهرداری ها دانست و در این خصوص تصریح کرد: سازمان همیاری باید با حفظ انسجام شهرداری ها بتواند راههای درآمدزایی و ظرفیت های جدید سرمایه گذاری را شناسایی و فعال کند و استانداری نیز حمایت های لازم و قانونی را در این خصوص انجام خواهد داد.

وی گفت: باید با مشارکت همه شهرداری ها سازمان همیاری را تقویت کنیم و با جدیت بیشتری از ظرفیت های داخلی استان برای افزایش درآمد زایی آن بهره ببریم.

در ابتدای این نشست مجتبی رحیمی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان گزارشی از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته این سازمان طی یکسال اخیر ارائه کرد.

در پایان شهرداران نقطه نظر و پیشنهادات خود را در راستای فعال سازی سازمان و سرمایه گذاری در بخشهای مختلف مطرح کردند.