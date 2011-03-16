به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز به کار فاز دوم مدرسه علمیه و مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام حسن عسکری(ع) آمل به نقش علما و فقهای دین در دوران غیبت امام زمان‌(عج) اشاره کرد و گفت: همه مردم در دوران غیبت امام عصر(عج) وظیفه دارند با رجوع به مراجع و علمای زمان خود از مسائل و احکام اسلامی مطلع شوند.



وی به نقش علما و روحانیت در دفاع از ارزش‌های اسلامی اشاره کرد و با تأکید بر این که اگر علما و فقها نبودند، خبری از اسلام و احکام اسلامی نبود، تصریح کرد: درخشش امروز اسلام و احکام دینی ما مدیون علما و بزرگان دینی است.



مقتدایی، علما و روحانیت را پرورش یافتگان حوزه‌های علمیه دانست و با تأکید براین که حوزه‌های علمیه در پرورش عالمان دینی نقش تأثیر‌گذاری دارند، خاطرنشان کرد: مراجع و علمای دینی متکفل دین و اسلام هستند و حوزه‌های علمیه نیز به عنوان متولی پرورش چنین شخصیت‌های برجسته‌ای در اسلام، همواره تأثیر‌گذار بودند.



عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به رهبری مرجعیت دینی و همراهی مردم به پیروزی رسید، تصریح کرد: خوشبختانه امام راحل این توفیق را پیدا کردند که نظام اسلامی را با محوریت احکام اسلامی در ایران برپا کنند.



وی با بیان اینکه خبرگان ملت پس از ارتحال امام راحل شخصیتی را به عنوان رهبر انقلاب اسلامی انتخاب کردند، ادامه داد: ولایت امر و رهبری امت اسلامی امروز بر دوش ایشان است و او منتخب خبرگان است.



مقتدایی با بیان این که امروز نظام اسلامی با محوریت ولایت فقیه در ایران اسلامی مستقر است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در نظامی هستیم که نظام ولایت فقیه به رهبری امت اسلامی به دوش یک مرجع و مجتهد قرار گرفته است.



مدیر حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به اینکه در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی شبهات بسیاری از سوی برخی افراد در خصوص حکومت ولایت فقیه مطرح بود، تصریح کرد: اما امروز پس از گذشت بیش از سی سال از عمر با برکت این نظام، نظام مقدس جمهوری اسلامی با محوریت ولایت فقیه در دنیا مثل یک خورشید می‌درخشد و پیشرفت‌های گوناگونی در ابعاد مختلف داشته است.



وی به بیداری اسلامی در خاورمیانه اشاره کرد و با بیان اینکه این خیزش‌های مردمی که با شعار اسلام‌خواهی آغاز شده است، برگرفته از نظام اسلامی و از آثار انقلاب است، تصریح کرد: تنها خلأیی که امروز در خیزش‌های مردم مسلمان منطقه وجود دارد و طول می‌کشد تا رفع شود، خلأ رهبری است و اگر آنها رهبری مثل امام راحل و مقام معظم رهبری داشتند قیام آنها خیلی زودتر به پیروزی می‌رسید.



عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این که حوزه های علمیه متکفل تربیت بزرگان دینی در جامعه اسلامی هستنند، افزود: به همین دلیل تقویت حوزه‌های علمیه امروز یک ضرورت و وظیفه اسیت تا حوزه‌ها بتوانند مراجع و فقهای دینی برجسته‌ای را پرورش دهند.



وی با اشاره به اینکه در طول دوران مدیریتی بنده، برنامه‌های متعددی برای ساماندهی حوزه های علمیه کشور در دستور کار قرار گرفت، گفت: خوشبختانه در این مدت مدیریت استانی در همه استان‌ها تشکیل شده است.



مقتدایی ادامه داد: حوزه‌های علمیه منتسب به امام زمان(عج) است و خدمت به این مراکز دینی خدمت مستقیم به حضرت مهدی‌(عج) و سربازی کردن در محضر ایشان است.