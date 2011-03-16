محکومیت تجاوز و کشتار مسلمانان بحرین در نمازجمعه این هفته برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در این اطلاعیه آمده است:

مردم شریف و غیور ایران اسلامی و نمازگزاران ارجمند نمازجمعه در سراسر کشور بار دیگر با حضور پرصلابت و گسترده خود در نمازهای جمعه 27/12/1389 در سراسر میهن ایران اسلامی، در صفوفی متحد و یکپارچه پس از اقامه نماز جمعه از قیام‌های مردمی و مظلومیت و حقانیت مسلمانان یمن، لیبی، مصر، اردن، تونس و به ویژه بحرین حمایت کرده و هرگونه لشکرکشی و دخالت‌های نظامی کشورهای منطقه به ویژه دخالت و لشکرکشی آشکار و گسترده عربستان سعودی و امارات را در کشتار مردم بی‌دفاع و مسلمان بحرین را به شدت محکوم کرده و پایان عمر حکام مستبد و ظالم را در سراسر جهان فریاد می‌زنند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: با توجه به امواج بیداری اسلامی و خیزش ملت‌های مسلمان منطقه خاورمیانه و کشورهای تحت ظلم و ستم علیه حکام ظالم و فاسد خود به ویژه در بحرین و یمن و حملات وحشیانه جوخه‌های ترور و وحشت رژیم‌های دیکتاتوری و به خطرافتادن منافع استکبار جهانی، تلاش مذبوحانه و توطئه‌های این قدرت‌های ستمکار برای جلوگیری از تهدید بیشتر منافع خود افزایش یافته است.

سفرهای پنهانی و مستمر مقامات آمریکایی به کشورهای حوزه خلیج‌فارس و منطقه خاورمیانه و کشورهای مسلمان و آزادیخواه و برنامه‌ ریزی‌های گسترده جهت سرکوب شدید و دخالت نظامی گسترده علیه موج بیداری و مقاومت اسلامی مسلمانان در سراسر منطقه به ویژه در کشورهای مسلمان بحرین و لیبی، تنها بخش کوچکی از نقشه‌های پلید و توطئه‌های بزرگ استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جهانخوار و رژیم غاصب صهیونیستی علیه جان، مال، ناموس، عزت و شرافت مسلمانان است که هر روز شدیدتر و مرموزانه‌تر در اشکال جدیدی برای دستیابی به مطامع و منافع نامشروع خود دنبال می‌شود.

متأسفانه امروز کسانی که خود را خادم‌الحرمین و پرده‌دار کعبه، خانه خدا، می‌دانند، آشکارا به دیگر کشورهای مسلمان و مظلوم عربی لشکرکشی کرده و با دخالت‌های مستقیم نظامی به کشتار وسیع مسلمانان بی‌پناه دست می‌زنند.

امروز خیانت بی‌سابقه و مستقیم برخی از حاکمان مستبد و دیکتاتور دست‌نشانده غرب و استکبار جهانی و بی‌کفایتی برخی دیگر از حکام عربی و سکوت سرد و مرگبار برخی دیگر از علمای اسلام وسازمان‌های مدعی حقوق بشر به ویژه سازمان ملل‌ متحد باعث شده تا انسان‌هایی که در راه آزادی و عدالت قیام نموده و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز داشته‌اند به خاک و خون کشیده شوند.

اینک مسلمانان جهان و علمای اسلامی در جای جای این کره خاکی بایستی با حمایت‌های همه‌جانبه مادی و معنوی خود از این قیام‌های مردمی و مبارزات اسلامی در پشتیبانی جبهه حق و عدالت از هیچ کوششی دریغ ننمایند و البته سازمان‌های مدعی حقوق بشر، سازمان ملل متحد و سازمان‌های منطقه و بین‌المللی همانند سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان سران کشورهای عربی با اتخاذ و اعمال شیوه‌های کارآمد بایستی جلوی این گونه حملات ددمنشانه و خونریزی‌های فجیع را بگیرند.

در پایان این اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضن محکومیت مجدد این‌گونه اقدامات وحشیانه در سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم مسلمان منطقه علیه استکبار و استبداد و دخالت‌های نظامی و استراتژیک کشورهای بیگانه علیه این قیام‌ها می‌کوشد تا در راستای حمایت از مظلومان و مستضعفان منطقه و جهان که درهر کجای از این کره خاکی باشند، گامی هرچند کوچک برداشته و ملت‌های مسلمان جهان به ویژه مردم شجاع و مبارز ایران اسلامی را به برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز در محکومیت این کشتار وحشیانه پس از اقامه نماز جمعه این هفته دعوت کند و به تمامی سران کفر و استکبار و حکام دیکتاتور و مستبد جهان به پایان رسیدن دوران دهشت‌بار عمر ننگینشان را هشدار دهد.