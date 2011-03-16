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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۰۸

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:

محکومیت تجاوز و کشتار مسلمانان بحرین در نمازجمعه این هفته برگزار می شود

محکومیت تجاوز و کشتار مسلمانان بحرین در نمازجمعه این هفته برگزار می شود

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور فراخوانی از عموم مردم دعوت کرد تا با حضور در نمازهای جمعه این هفته در سراسر کشور ضمن حمایت و پشتیبانی مجدد از امواج بیداری اسلامی در کشورهای منطقه خشم و انزجار خود را از کشتار وحشیانه و سرکوب شدید و دخالت‌های گسترده نظامی عمال استکبار جهانی علیه مردم مظلوم و مسلمان این کشورها اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر در این اطلاعیه آمده است: 

مردم شریف و غیور ایران اسلامی و نمازگزاران ارجمند نمازجمعه در سراسر کشور بار دیگر با حضور پرصلابت و گسترده خود در نمازهای جمعه 27/12/1389 در سراسر میهن ایران اسلامی، در صفوفی متحد و یکپارچه پس از اقامه نماز جمعه از قیام‌های مردمی و مظلومیت و حقانیت مسلمانان یمن، لیبی، مصر، اردن، تونس و به ویژه بحرین حمایت کرده و هرگونه لشکرکشی و دخالت‌های نظامی کشورهای منطقه به ویژه دخالت و لشکرکشی آشکار و گسترده عربستان سعودی و امارات را در کشتار مردم بی‌دفاع و مسلمان بحرین را به شدت محکوم کرده و پایان عمر حکام مستبد و ظالم را در سراسر جهان فریاد می‌زنند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: با توجه به امواج بیداری اسلامی و خیزش ملت‌های مسلمان منطقه خاورمیانه و کشورهای تحت ظلم و ستم علیه حکام ظالم و فاسد خود به ویژه در بحرین و یمن و حملات وحشیانه جوخه‌های ترور و وحشت رژیم‌های دیکتاتوری و به خطرافتادن منافع استکبار جهانی، تلاش مذبوحانه و توطئه‌های این قدرت‌های ستمکار برای جلوگیری از تهدید بیشتر منافع خود افزایش یافته است.

سفرهای پنهانی و مستمر مقامات آمریکایی به کشورهای حوزه خلیج‌فارس و منطقه خاورمیانه و کشورهای مسلمان و آزادیخواه و برنامه‌ ریزی‌های گسترده جهت سرکوب شدید و دخالت نظامی گسترده علیه موج بیداری و مقاومت اسلامی مسلمانان در سراسر منطقه به ویژه در کشورهای مسلمان بحرین و لیبی، تنها بخش کوچکی از نقشه‌های پلید و توطئه‌های بزرگ استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جهانخوار و رژیم غاصب صهیونیستی علیه جان، مال، ناموس، عزت و شرافت مسلمانان است که هر روز شدیدتر و مرموزانه‌تر در اشکال جدیدی برای دستیابی به مطامع و منافع نامشروع خود دنبال می‌شود.

متأسفانه امروز کسانی که خود را خادم‌الحرمین و پرده‌دار کعبه، خانه خدا، می‌دانند، آشکارا به دیگر کشورهای مسلمان و مظلوم عربی لشکرکشی کرده و با دخالت‌های مستقیم نظامی به کشتار وسیع مسلمانان بی‌پناه دست می‌زنند.

امروز خیانت بی‌سابقه و مستقیم برخی از حاکمان مستبد و دیکتاتور دست‌نشانده غرب و استکبار جهانی و بی‌کفایتی برخی دیگر از حکام عربی و سکوت سرد و مرگبار برخی دیگر از علمای اسلام وسازمان‌های مدعی حقوق بشر به ویژه سازمان ملل‌ متحد باعث شده تا انسان‌هایی که در راه آزادی و عدالت قیام نموده و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز داشته‌اند به خاک و خون کشیده شوند.

اینک مسلمانان جهان و علمای اسلامی در جای جای این کره خاکی بایستی با حمایت‌های همه‌جانبه مادی و معنوی خود از این قیام‌های مردمی و مبارزات اسلامی در پشتیبانی جبهه حق و عدالت از هیچ کوششی دریغ ننمایند و البته سازمان‌های مدعی حقوق بشر، سازمان ملل متحد و سازمان‌های منطقه و بین‌المللی همانند سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان سران کشورهای عربی با اتخاذ و اعمال شیوه‌های کارآمد بایستی جلوی این گونه حملات ددمنشانه و خونریزی‌های فجیع را بگیرند.

در پایان این اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضن محکومیت مجدد این‌گونه اقدامات وحشیانه در سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم مسلمان منطقه علیه استکبار و استبداد و دخالت‌های نظامی و استراتژیک کشورهای بیگانه علیه این قیام‌ها می‌کوشد تا در راستای حمایت از مظلومان و مستضعفان منطقه و جهان که درهر کجای از این کره خاکی باشند، گامی هرچند کوچک برداشته و ملت‌های مسلمان جهان به ویژه مردم شجاع و مبارز ایران اسلامی را به برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز در محکومیت این کشتار وحشیانه پس از اقامه نماز جمعه این هفته دعوت کند و به تمامی سران کفر و استکبار و حکام دیکتاتور و مستبد جهان به پایان رسیدن دوران دهشت‌بار عمر ننگینشان را هشدار دهد.

کد مطلب 1275838

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