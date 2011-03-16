احداث سد پاوه رود از آرزوهای دیرینه مردم شهرستان طارم بود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، غلامحسین رجبی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری مشترک استان زنجان در طارم، افزود: عملیات اجرایی سد پاوه رود با سرعت تمام در حال انجام است و با بهره برداری از این سد شاهد حل مشکل آب کشاورزی و شرب شهرستان خواهیم بود.

رجبی از بهره برداری فاز سوم محور زنجان – طارم – منجیل خبر داد و گفت: فاز سوم این محور سوم خرداد سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی گفت: عملیات اجرایی راه تهم چورزق رو به اتمام است و این پروژه هفته دفاع مقدس سال آینده به بهره برداری می رسد.

فرماندار طارم افزود: آسفالت ریزی 9 کیلومتر اول این جاده از سوی تهم به چورزق آغاز شده است و هشت درصد باقیمانده عملیات اجرایی این پروژه تا شش ماهه نخست سال آینده به اتمام می رسد.

رجبی از احداث راه خلخال به درام و شفت به آب بر خبر داد و گفت: اعتبارات مورد نیاز این پروژه ها در لایحه بودجه 90 پیش بینی شده است که با تخصیص آن شاهد بهره برداری از این راهها در سال آینده خواهیم بود.

وی با بیان اینکه با تأمین اعتبار، این دو پروژه سال آینده به پیمانکار واگذار می شود افزود: احداث راه خلخال به درام نیاز به دو میلیارد و 500 میلیون تومان و شفت به طارم نیاز به پنج میلیارد تومان اعتبار دارد.

فرماندار طارم با اشاره به احداث سد پاوه رود خاطر نشان کرد: اجرای این سد و احداث جاده های دسترسی مناسب به شهرستان طارم از آرزوهای دیرینه مردم شهرستان طارم است که در سال همت مضاعف و کار مضاعف عملیاتی شد.

رجبی اظهار داشت: شهرستان طارم از ظرفیت های لازم جهت جذب سهمیه اشتغال استان برخوردار است.

چهل و سومین و آخرین جلسه شورای اداری مشترک استان زنجان با شهرستان های تابعه در سالجاری ظهر چهارشنبه 25 اسفند ماه جاری طی هفتمین سفر استاندار زنجان به شهرستان طارم در روستای دستجرده این شهرستان برگزار شد.

شهرستان طارم یکی از شهرستان های خرم استان زنجان است که درناحیه شمال خاوری آن قرار دارد، به استناد مدارک به دست آمده از غار خرمنه سر اینمنطقه در دو دوره پیش از تاریخ و قرن چهارم هجری یکی از زیستگاه های انسانی بودهاست.

عبور رودخانه عظیم قزل ‌اوزن و ریزابه های متعدد آن از منطقه طارم، باعثآبادانی و رشد کشاورزی و دامداری در این منطقه شده است، وجود کهن سال ترین درختاناستان زنجان در این شهرستان به همراه آثار طبیعی و جاذبه های تاریخی قابل توجه،استعداد جهانگردی درخور توجهی به این شهرستان داده است، منطقه طارم در زلزله سال1369 آسیب جدی و سختی دیده است.

محصولات عمده این شهرستان زیتون، انار، برنج، سیر، گوجه فرنگی، کرفس، طالبی و انواع محصولات دیگر است.