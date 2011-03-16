تنها 3 کوچه آسفالت در شهر آب بر وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمد صادقی پور ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری مشترک استان زنجان در طارم، عمران شهر آب بر را بسیار بی سامان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر تنها سه کوچه این شهر آسفالت بوده و به همین دلیل مردم این شهر، شش ماه از سال در گل و شش ماه دیگر در خاک هستند.

حجت الاسلام صادقی پور با اشاره به خیابان گفت: این خیابان نیاز به 300 میلیون تومان جهت عملیاتی شده و بازگشایی دارد که تا کنون تأمین نشده است.

وی با ابراز نارضایتی از عدم اختصاص بودجه جهت احداث مصلا و دفتر امام جمعه شهر آببر اظهار داشت: احداث مصلای آب بر و دفتر امام جمع این شهر در دور پنجم و ششم سفر استاندار زنجان، تصویب شده بود اما تا کنون تحقق نیافته است.

امام جمعه شهرستان طارم سفر استاندار به شهرستان های استان را موجب خیر و برکت دانست و یادآور شد: در طول یک و نیم سالی که به این شهرستان آمده ام، این چهارمین سفر استاندار به شهرستان طارم است، یعنی هر 135 روز یک سفر توسط استاندار به این شهرستان صورت گرفته است که هر بار همراه با افتتاح یا کلنگ زنی بوده است.

حجت الاسلام صادقی پور با اشاره به نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر اظهار داشت: در دولت دهم فرمانهای موجود در این نامه عملی شده و امیدواریم شاهد تحقق سایر فرامین الهی در کشور باشیم.

وی ضمن تبریک فرا رسیدن عید نوروز گفت: دعایی که لحظه تحویل سال قرائت می شود باید دعای همیشگی ما باشد و امیدوارم سال جدید سالی همراه با خیر و برکت برای مردم عزیز استان و کشورمان باشد.

چهل و سومین و آخرین جلسه شورای اداری مشترک استان زنجان با شهرستان های تابعه در سالجاری ظهر چهارشنبه 25 اسفند ماه جاری طی هفتمین سفر استاندار زنجان به شهرستان طارم در روستای دستجرده این شهرستان برگزار شد.