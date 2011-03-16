استاندار کرمان عضو افتخاری خانه مطبوعات کرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نجار عصر چهارشنبه با حضور شورای مرکزی خانه مطبوعات کرمان به عضویت افتخاری هفتمین دوره خانه مطبوعات کرمان در آمد.

نجار در این نشست که در محل استانداری کرمان برگزار شد آغاز بکار خانه مطبوعات کرمان پس از یک سال و نیم تعطیلی را آغاز عصر جدیدی در مطبوعات و رسانه های کرمان دانست.

وی رسالت خبرنگاری را بسیار سنگین دانست و گفت: خوشبختانه ترکیب خانه مطبوعات کرمان کاملا ولایی است و با وجود این نیروهای کارآمد آینده خوبی را می توان برای مطبوعات کرمان متصور شد.

استاندار کرمان افزود: صداقت مهمترین رسالت مطبوعات است و از سوی دیگر گسترش فرهنگ معنویت در جامعه از وظایف عمده این قشر محسوب می شود.

نجار خواستار اطلاع رسانی شفاف و همراه با صداقت در رسانه های استان شد و گفت: در استان کرمان 106 نشریه محلی فعالیت می کنند که به لحاظ کمی از وضعیت مطلوبی برخورداریم و تنها باید در راستای افزایش سطح کیفی تلاش شود.

وی ضمن تاکید بر آموزش خبرنگاران افزود: گاهی در برخی مطبوعات کرمان به نظر می رسد کار حرفه ای انجام نمی شود که در این زمینه باید با برگزاری دوره های آموزشی اقدامات لازم انجام شود.

وی در ادامه خواستار تحلیل محتوی کار رسانه ها توسط خانه مطبوعات کرمان شد.