به گزارش خبرنگار مهر، حیدر رضایی که اخیرا پوستر بهترین فیلم بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر را طراحی کرد طراحی پوسترهای فیلم "اخراجی‌ها 3" را نیز طراحی کرد.

حیدر رضایی طراح گرافیست و برگزیده بخش پوستر بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر در مورد طراحی پوستر اخراجی‌ها به خبرنگار مهر گفت: من در گفتگو با کارگردان و موضوعی که به آن توجه کرده بود، دو پوستر متفاوت طراحی کردم.

این طراح گرافیست همچنین در مورد مشکل سفارش پوستر توضیح داد: معمولا پوسترهایی که به من سفارش داده می‌شوند از سوی کارگردان یا تهیه کننده هستند اما این آثار از سوی پخش‌کنندگان فیلم مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند و آنها نیز پوسترهای دیگری برای فیلم سفارش می‌دهند.

وی ادامه داد: همین مسئله باعث می‌شود، چندین پوستر برای یک فیلم تولید شود و در نهایت پوستری که توسط پخش کننده سفارش داده شده همین آثاری است که به صورت کلیشه ای و عاری از ایده و خلاقیت و با تیراژ بسیار کم مقابل سینماها دیده می شود و جز آلودگی بصری چیزی به ارمغان نمی آورد. به همین دلیل این آثار در جشنواره فیلم فجر نیز داوری نمی‌شوند که در نهایت می‌توان گفت این آثار نادیده گرفته می‌شوند.

حیدر رضایی متولد سال 1352 و فارغ التحصیل هنرستان هنرهای تجسمی است. وی طراح پوستر فیلم‌های "خاکستر سبز" ابراهیم حاتمی‌کیا، "ساغر" سیروس الوند، "سلطان"، "حکم "و "جرم" مسعود کیمیایی، "تقاطع " ابوالحسن داودی، "درباره الی" اصغر فرهادی، "بچه‌های آسمان" مجید مجیدی و ...است.

وی در حال حاضر دبیر سرویس عکس خبرگزاری مهر است. رضایی در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به عنوان طراح برتر پوسترهای سینمایی با دریافت سیمرغ جشنواره مورد تقدیر قرار گرفت.