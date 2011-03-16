رشته های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد گرگان گسترش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا علی محسنی عصر چهارشنبه در نشست دانشگاه آزاد گرگان افزود: پذیرش دانشجو در رشته دکترای حرفه ای، ارتقای امتیاز دانشگاه، توسعه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، توسعه معاونت سما، برگزاری کنفرانسهای بین المللی، افزایش تسهیلات رفاهی کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه، ارتقاء سطح علمی اساتید دانشگاه از دیگر برنامه هاست.

وی اظهار داشت: تجهیز آزمایشگاهها و کارگاهها، خرید و یا یا احداث بیمارستان، افتتاح بیش از 20 هزار متر مربع از پروژه های عمرانی و آغاز به کار سه دانشکده جدید از مهمترین اولویتهای سال ۹۰ دانشگاه است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان اظهار امیداوری کرد: سال 1390 سالی همراه با موفقیت و سربلندی برای مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در تمامی عرصه ها باشد.

وی با بیان این مطلب که تمامی اقدامات و برنامه های دانشگاه ازاد اسلامی گرگان در سالیان اخیر و تا سال 95 براساس سند توسعه و برنامه از بیش تعیین شده انجام می گیرد گفت: نگاه برنامه محور سبب توسعه همه جانبه و پویایی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان شده است.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در ادامه سخنان خود با تشکر از همت و تلاش معاونان، روسای دانشکده و مدیران، روسای دوایر و کارکنان واحد های مختلف دانشگاه گفت: دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در سال 1389 با مشارکت و همفکری همه کارکنان و اعضای هیئت علمی اقدامات مفید و موثر بسیار زیادی انجام داده که این اقدامات منجر به کسب افتخارات متعددی شده است که پیشرفت و توسعه دانشگاه را سبب شده است.

وی اظهار امیداوری کرد: سال جدید نیز دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به اهداف مندرج در سند توسعه خود دست یابد.