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۲۵ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۳۰

در نوروز 90؛

یک بالگرد امداد در خراسان شمالی مستقر می شود

یک بالگرد امداد در خراسان شمالی مستقر می شود

بجنورد - خبر گزاری مهر: مدیرعامل هلال احمر خراسان شمالی از استقرار یک بالگرد برای امداد هوایی مسافران نوروزی خراسان شمالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علی منصوری عصر چهارشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار داشت: این بالگرد از چهارم تا هفتم فروردین برای امداد هوایی به مسافران در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: برای خدمات رسانی به مسافران نوروزی در جاده های استان نیز 28 پایگاه امداد و نجات راه اندازی شده اند که به نسبت تعداد پایگاه های سال گذشته هفت پایگاه افزایش پیدا کرده است.
 
وی ادامه داد: این پایگاه ها در حال حاضر در مناطق مشخص شده مستقر هستند و از 26 اسفند ماه لغایت 14 فروردین سال90 آماده خدمات رسانی به مسافران هستند.
 
وی در خصوص مکان استقرار این پایگاه ها در سطح استان گفت: این پایگاه ها در ورودی و خروجی استان و شهرستان ها مستقر شده اند.
 
منصوری همچنین از استقرار 26 پست شبانه روزی راهنمای مسافران نیز خبر داد و اظهار داشت: در شهرستان بجنورد دو پست شبانه روزی، شیروان سه پست، اسفراین سه پست، جاجرم دو پست، مانه وسملقان دو پست، گرمه یک پست و در فاروج یک پست آماده پاسخگویی به مسافران نوروزی هستند.
 
وی اضافه کرد: همچنین در این ایام برای رفاه حال مسافران 9 هزار بسته نکات ایمنی، 50 هزار لیتری آب معدنی، 10 هزار بروشور و بنر آموزشی مسائل سفر وغربال گیری و تست قند خون بیماری قند نیز در پایگاه ها و پستها در نظر گرفته شده است.
 
وی خاطرنشان کرد: مسافران نوروزی با تماس با ندای147 امداد و نجات جاده ای و با وارد کردن کد شهرستان مورد نظر در سامانه پیامکی 30002162 می توانند نقاط گردشگری، مساجد و بیمارستانهای شهر مورد نظر را دریافت کنند.
کد مطلب 1275854

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