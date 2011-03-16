یک بالگرد امداد در خراسان شمالی مستقر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علی منصوری عصر چهارشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار داشت: این بالگرد از چهارم تا هفتم فروردین برای امداد هوایی به مسافران در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: برای خدمات رسانی به مسافران نوروزی در جاده های استان نیز 28 پایگاه امداد و نجات راه اندازی شده اند که به نسبت تعداد پایگاه های سال گذشته هفت پایگاه افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: این پایگاه ها در حال حاضر در مناطق مشخص شده مستقر هستند و از 26 اسفند ماه لغایت 14 فروردین سال90 آماده خدمات رسانی به مسافران هستند.

وی در خصوص مکان استقرار این پایگاه ها در سطح استان گفت: این پایگاه ها در ورودی و خروجی استان و شهرستان ها مستقر شده اند.

منصوری همچنین از استقرار 26 پست شبانه روزی راهنمای مسافران نیز خبر داد و اظهار داشت: در شهرستان بجنورد دو پست شبانه روزی، شیروان سه پست، اسفراین سه پست، جاجرم دو پست، مانه وسملقان دو پست، گرمه یک پست و در فاروج یک پست آماده پاسخگویی به مسافران نوروزی هستند.

وی اضافه کرد: همچنین در این ایام برای رفاه حال مسافران 9 هزار بسته نکات ایمنی، 50 هزار لیتری آب معدنی، 10 هزار بروشور و بنر آموزشی مسائل سفر وغربال گیری و تست قند خون بیماری قند نیز در پایگاه ها و پستها در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: مسافران نوروزی با تماس با ندای147 امداد و نجات جاده ای و با وارد کردن کد شهرستان مورد نظر در سامانه پیامکی 30002162 می توانند نقاط گردشگری، مساجد و بیمارستانهای شهر مورد نظر را دریافت کنند.