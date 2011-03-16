امیدوارم فروردین سال آینده آب شیرین کام مردم قم را گوارا ‌کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژههای شرکت آب و فاضلاب قم که در تالار آب آبفای استان با حضور جمعی از مدیران استان برگزار شد، در سخنانی با تقدیر از فعالان تأمین آب در استان قم تصریح کرد: در بخش آب ما شاهد دو ویژگی منحصر به فرد در استان قم هستیم.
وی ادامه داد: ویژگی نخست هماهنگی، همراهی، همسویی و همدلی مدیران بخش آب است و این مهم در مدیریت تأمین، مدیریت توزیع و مدیریت مصرف تأثیر خود را گذاشته است.
استاندار قم توجه به انجام فعالیتهای پژوهش محور و استفاده از فناوری و تکنولوژی روز در ارائه خدمت را از دیگر ویژگیهای بخش آب در استان قم عنوان کرد و گفت: در این زمینه از سوی دستگاههای مختلف به ویژه شرکت آب و فاضلاب استان اقدامات در خور تحسین و تقدیری انجام شده و نمونه این اقدامات موبایل تلهمتری است.
با الگوی مصرف صحیح فاصله داریم
وی در ادامه کنترل و مدیریت هوشمند منابع آب و نظارت بر آن را اقدام ارزشمندی دانست و بیان داشت: انجام چنین فعالیتهایی باید استمرار پیدا کند.
موسیپور در خصوص اصلاح الگوی مصرف و مدیریت مصرف اظهار داشت: در این زمینه نیز اقدامات ممتازی در استان صورت گرفته است ولی ما هنوز با الگوی مصرف صحیح فاصله داریم.
وی با بیان اینکه اصلاح الگوی مصرف باید حرف اول را در همه زمینهها به ویژه بخش آب بزند، تصریح کرد: توسعه کشور مدیون این مایع حیاتی و اساسی به همین دلیل مراکز فرهنگی، تبلیغی دینی ما باید به اصلاح الگوی مصرف در جامعه کمک کنند.
وی با اشاره به اینکه متوسط بارندگی در ایران یک سوم متوسط جهانی است، بیان داشت: ایران در منطقه خشک واقع شده و از نظر منابع آبی به شدت تهدیدپذیر است و این در حالیست که مصرف ما از برخی از کشورهای پرآب هم بیشتر است.
استاندار قم تاکید کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانهها قدری انگیزه اصلاح الگوی مصرف را ایجاد کرده است اما باید در بحثهای فرهنگی و تبلیغی بیشتر فعالیت صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه استان قم از نظر وضعیت آب در شرایط ویژهای قرار دارد، گفت: ما برای تامین آب مورد نیاز این استان به سمت انتقال آب از حوزه دیگر اقدام کردهایم و در این راستا پروژه آبرسانی از سرشاخههای دز به استان قم در حال اجراست.
موسیپور افزود: دولت نهم و دهم برای آبرسانی به استان قم در راستای اجرای این پروژه هزینه بسیار سنگینی کرده است و جدیت دولتمردان موجب به بهرهبرداری رسیدن این پروژه شده است.
وی تصریح کرد: امیدواریم که فرودین ماه امسال آب شیرین کام مردم قم را گوارا کند و شاهد بهرهبرداری از این پروژه عظیم باشیم و این آرزوی دیرینه مردم قم محقق شود.
استاندار قم با بیان اینکه در زمینه اصلاح الگوی مصرف سرمایهگذاری لازم نمیشود، خاطر نشان کرد: هر مقدار هزینه برای تامین و توزیع منابع آب صورت گیرد اگر اصلاح الگوی مصرف انجام نشود در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد و به همین دلیل باید بر روی این مسئله برنامهریزی جدی صورت گیرد.
وی با اشاره به افتتاح مخزن 5 هزار مترمکعبی در شهرک قدس تصریح کرد: امیدواریم که با افتتاح این مخزن دیگر شاهد افت فشار آب در شهر قدس و مناطق اطراف نباشیم.
موسیپور با اشاره به افتتاح سامانه تلفنی 122 قم گفت: راهاندازی این سامانه اقدامی در خور تحسین و تشکر است زیرا ارائه خدمات غیرحضوری هم رضایتمندی مردم و هم کاهش هزینهها را به دنبال دارد و امیدوارم که اینگونه فعالیتها هر چه بیشتر گسترش پیدا کند.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با اشاره به هزینه بسیار دولت نهم و دهم برای اجرای طرح آبرسانی از سرشاخههای دز به قم گفت: امیدواریم تا فروردین ماه سال آینده آب قم شیرین شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژههای شرکت آب و فاضلاب قم که در تالار آب آبفای استان با حضور جمعی از مدیران استان برگزار شد، در سخنانی با تقدیر از فعالان تأمین آب در استان قم تصریح کرد: در بخش آب ما شاهد دو ویژگی منحصر به فرد در استان قم هستیم.
نظر شما