موافقت دولت برای برگزاری جشنواره دانشجویی طب تولید مثل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون فرهنگی بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (3) ماده ( یک) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی – مصوب 1370- با برگزاری چهارمین گردهمایى بین المللى و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل توسط مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، چهارمین گردهمایى بین‌المللى و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل توسط مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با همکاری انجمن تخصصی باروری و ناباروری ایران و انجمن ژنتیک اروپا از 26 تا 28 فروردین ماه سال 1390 با حضور متخصصان رشته زنان و نازایی،ارولوژی، سلول های بنیادی، علوم آزمایشگاهی و پزشکان عمومی از داخل و کشورهایی همچون آمریکا، انگلستان، اتریش، مصر و چین در دانشگاه شهید صدوقی یزد برگزار می شود.

هدف از برگزاری این همایش انتقال تکنولوژی های جدید تولید مثل، شناسایی ایران به عنوان حمایت کننده از تحقیقات دانشجویی در زمینه علم تولید مثل، تبادل اطلاعات علمی بین متخصصان داخلی و خارجی و قرارداد همکاری‌های تحقیقاتی بین مراکز ناباروری دانشگاه‌های ایران و مراکز پیشرفته بین المللی است.

این مصوبه پس از تایید رئیس جمهور، توسط محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.